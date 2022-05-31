‘Kılıçdaroğlu iddiasının arkasında’

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Kılıçdaroğlu’nun “kaçış planı” iddialarının arkasında olduğunu belirten Salıcı, düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’ın “yalan, iftira, akıl ve ahlak dışı hezeyanlar, Erdoğan burada ölümüne burada” tepkisi için de şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu’nun söylediği sözlerden hangisi yanlış? Yurtdışına para gönderildiğini ret mi ediyorsunuz? 1 milyar lira civarında bir para gönderiliyor, son iki yılın rakamları hariç. Türk halkı bunları Amerikan Gelir İdaresi’nin rakamlarından öğreniyor. Yurt yapıyoruz diyorlar, yurt dünyanın en pahalı emlaklarının olduğu Manhattan’da yapılıyor. Orada kaç öğrenci kalıyor, kaç öğrenciye burs veriliyor? Üstüne bir de çiftlik alınıyor, çiftlikte kimi barındırıyorlar?

Sayın Genel Başkanımız iddiasının arkasında. Dava açmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

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(Kılıçdaroğlu’nun Van’da ‘Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için bize katılın’ sözleri) Kavala ve Demirtaş’ın dava süreçlerindeki hâkim ve savcı konumundakilerin tamamı FETÖ’cü çıktı. Ortada AİHM kararı da var. Burada mesele kişiler değil, mesele adaletsizlik.

(Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kur ve enflasyon açıklamaları) Sayın Nebati bir bakan olmanın çok ötesinde stand up’çı kıvraklığıyla ifadelerde bulunuyor.”

