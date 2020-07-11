Kılıçdaroğlu, İBB Genel Sekreterliği’ne atanan Çağlar’ın aklandığını söyledi; ‘89’a benzer sendrom yaşamak istemiyoruz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube’da “Bir ülke bir kent” kanalında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, İBB Genel Sekreterliği’ne atanması tartışma yaratan Can Akın Çağlar ile ilgili, “Yargıda aklanmış” yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

‘EKREM BEY KENDİ KADROSUNU SEÇER’

“İBB’yi kim yönetecek, Ekrem İmamoğlu. Ekrem Bey kendi kadrosunu seçer. Ben hiçbir belediye başkanımızın yönetici kadrolarına müdahale edilmesini doğru bulmam. Genel Sekreter üzerinden yapılan tartışmaları yapay bir tartışma diye görüyorum.

AYKUT BEY ‘AKLANDI’ DEDİ

Aykut (Erdoğdu) Bey beni aradı, böyle bir müfettiş raporu geldiğini, bu müfettiş raporunu basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuyla paylaştığını ifade etti. Daha sonra Sayın Çağlar, Aykut Beyi arıyor, bütün belgeleri koyuyor. Ama Aykut Bey şunu söylüyor, ‘Yargıda aklan’ diyor. O da yargıya gidiyor ve aklanıyor. İşin gerçeği bu. Aykut Beyin bana aktardığı bu yani.

89 SENDROMU İSTEMİYORUZ

Bürokrasinin yasalara uygun çalıştığı ortamda hiçbir sorun yoktur. Şunu söyledim belediye başkanlarımıza, biz 89 (1989’da SHP’li belediyeler dönemi ve İSKİ skandalı) benzeri bir sendromu yaşamak istemiyoruz. Herkes son derece dikkatli davranmalı, harcanan her kuruşun hesabını vermeli.

Kurultayımız bir iktidar kurultayı, iktidara geleceğimize de inanıyorum. Bir de manifestomuz olacak. Anlattığınız şeylerin inandırıcı olması ve bunları yapacağınız yönünde bir samimi duruş sergilemeniz gerekiyor.

BİZİ ERDOĞAN BİRLEŞTİRDİ

Bizi bir araya getiren Erdoğan’ın kendisi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Millet İttifakı içerisinde yer alacak mı? Bunları konuşmak erken. Örtüştüğümüz yerler var, örtüşmediğimiz yerler var. Zamanı gelince oturulur konuşulur.”

ERDOĞDU İBB GENEL SEKRETERİ ATAMASI İÇİN KONUŞTU: ‘EKREM BEY ATAMA İÇİN BANA DANIŞTI’

Can Akın Çağlar’ı İBB Genel Sekreterliği’ne atamadan önce, İmamoğlu’nun kendisine danıştığını belirten Erdoğdu, “Etliye sütlüye pek bulaşmayan teknokrat görünümlü biri olduğunu ve aklandığını söyledim” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Can Akın Çağlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 8 yıl önce Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin yolsuzlukla suçladığı Can Akın Çağlar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Genel Sekreter olarak atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

‘TANIRIM, ÜSTADIMDIR’

Erdoğdu, şunları kaydetti: “Can Akın Çağlar’ı Hazine Müsteşarlığı’nda çalıştığım yıllardan tanırım. Kendisi meslektaşım ve üstadımdır. 2012 yılında Ziraat Bankası’nı denetleyen KİT Komisyonu üyesiyken bana ulaşan rapordaki iddialar belgeli ve ciddi olduğu için dosyayı açıkladım. Bir süre sonra Can Bey iddialara tek tek cevap verdi. İlerleyen aylarda beni Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bir Savcı aradı ve TBMM’de yaptığım konuşmayı ihbar kabul ederek soruşturma başlattığını söyledi.

Can Bey, BDDK’daki görevinden süresi dolmadan istifa etti. Daha sonra da Can Beyin bütün bu iddialardan aklandığını öğrendim. Birkaç hafta önce Ekrem Beyin bir danışmanı aradı ve Çağlar’ı önemli bir pozisyon için düşündüklerini, görüşümün ne olduğunu sordu. Etliye sütlüye pek bulaşmayan teknokrat görünümlü biri olduğunu söyledim. Bu görüşümü daha sonra Ekrem Başkan’a tekrarladım.”