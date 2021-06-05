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Kılıçdaroğlu, HÖH Başkanı Karadayı’yı ağırladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkanı Mustafa Karadayı, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov ve AP Milletvekili İlhan Küçük’ten oluşan heyeti kabul etti.
Kılıçdaroğlu’na görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün ile Bursa Milletvekili Yüksel Özkan eşlik etti.
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