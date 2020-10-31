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Haber Giriş: 31.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu heyet gönderdi

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Kılıçdaroğlu heyet gönderdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin de seçim bölgesi olan İzmir’de yaşanan depremin ardından gelişmeleri Genel Merkez’de kurmaylarıyla birlikte yakından takip etti.

Depremin ardından ilk olarak İzmir’e heyet gönderen Kılıçdaroğlu, sık sık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ve ilçe belediye başkanlarını arayarak bilgi aldı. CHP’den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun incelemelerde bulunmak üzere bugün saat 12.00’de İzmir’de olacağı belirtildi. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün saat 14.00’de İzmir’de olacak.

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