Kılıçdaroğlu heyet gönderdi

Depremin ardından ilk olarak İzmir’e heyet gönderen Kılıçdaroğlu, sık sık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ve ilçe belediye başkanlarını arayarak bilgi aldı. CHP’den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’nun incelemelerde bulunmak üzere bugün saat 12.00’de İzmir’de olacağı belirtildi. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün saat 14.00’de İzmir’de olacak.