Kılıçdaroğlu: Her evde asgari gelir güvencesi olması lazım

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 'Aile Destekleri Sigortası Buluşması'na katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu'na kadınlar sorunlarını anlattı. Kılıçdaroğlu "Hakkın, hukukun adaletin olması için o evde huzurun, bereketin olması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her annenin severek evladını doyurduğu bir düzeni inşa ettiğimizde bu ülkede adalet var demektir. Eğer bir çocuk yatağı aç giriyorsa, anne beslenme çantasına bir şey koyamıyorsa o ülkede adalet yok demektir. Benim bütün hedefim bu ülkeye adaleti getirmek, her evde huzurun, bereketin olmasını sağlamaktır" dedi.



'İNSANIN YOKSULLUĞUNU AFİŞE ETMEYECEKSİNİZ'



7 kardeş olduklarını ve üniversiteye sadece kendisinin gittiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sizlerin yaşadığı bütün acıları kendi hayatımda da, hayatımın belli dönemlerinde ben de kardeşlerim de yaşadı. Eğer Türkiye büyüyorsa, Türkiye gelişiyorsa, Türkiye kazanıyorsa bu kazancın hakça dağıtılması lazım. İşsizlik nedeniyle intihar eden babaların haberini okuduk. Acıları hep beraber yaşadık. Bu acıların sona ermesi lazım. Sizin sahibinizin sosyal devlet olması lazım, kişiler değil. Devletin sizi desteklemesi lazım. Devletin hiç kimseyi açta açıkta bırakmaması lazım. İnsanın haysiyetini ve onurunu koruyacaksınız. İnsanın yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu, yoksul mahallelerden, fakir mahallelerden başlayarak bol miktarda kreş açılması gerektiğini belirterek, "Anneler sevgi içinde, güven içinde çocukları getirsinler, kreşe teslim etsinler. Çocuk, arkadaşlarıyla beraber oynasın, eğlensin, uyusun, karnı doysun. Bunu Allah nasip ederse bütün Türkiye genelinde yayacağız. Bütün Türkiye genelinde anneler çocuklarını sevgiyle, o kreşlere teslim edecekler. Bütün bunlar hak ettiğiniz şeyler. Bunlar lütuf değil, sosyal devletin size vermesi gereken şeylerdir" ifadelerini kullandı.Her evde asgari gelir güvencesi olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu "Hangi sosyal devlette gelirin yarısı kiraya gider. Gelirin yarısı kiraya gidiyorsa, çoluk çocuğun karnını nasıl doyuracaksın? Bunun için bütün dünya bir çözüm üretmiş. 'Aile destekleri sigortası' diyoruz. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan her aileye devlet banka hesabına bir para yatırır, kadın gider o parayı emekli, memur, işçi gibi çeker; evladının, çoluk çocuğunun rızkını sağlar. Böylece o ailenin fakir olduğunu, yoksul olduğunu, gelire muhtaç olduğunu kimse bilmez. Bunu ancak sosyal devlet bilir. O ailenin onurunu korumuş olur. Allah nasip ederse biz hayata geçireceğiz. Belediye başkanlarımız bunu şu anda uyguluyorlar ama bütün Türkiye’de yapmak istiyoruz. Her evde asgari bir gelir güvencesinin olması lazım. Bu gelir güvencesini sağladığımız zaman çocuklarınıza süt içirebileceksiniz" dedi.Kılıçdaroğlu, bir anne son 6 ayda kendine bir şey almadığını söylüyorsa sorun olduğunu belirterek, "Bu sorunun çözülmesi lazım. Bu sorunu çözecek olan sorunu geçmişte yaşamış olanlardır. Dolayısıyla benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Sizler gibi yaşayacağım. Mütevazi yaşayacağım. Sizin sorunlarınızı çözeceğim. Sizin sorunlarınızı çözmezsem ben niye siyaset yapıyorum? Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa, ben niye siyaset yapıyorum? Siyaset, toplumu huzurlu, memnun kılmaktır. Siyasetin görevi budur. Evde bir engelli veya yaşlı varsa ve anne ona bakıyor, çalışamıyorsa, o zaman o annenin sosyal güvenlik primini devletin yatırması lazım. Ev kadını emeklilik hakkına kavuşmalı. Benim sözüm var; hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.