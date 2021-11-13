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Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Helalleşme
Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla, "helalleşme yolculuğuna" çıkacağını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı 4 dakika 30 saniyelik videoyu, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım." başlığıyla paylaştı.

Önemli bir değişimin kapıda olduğunu, Türkiye'de iktidarların hep değiştiğini ama ülkenin makus talihinin hiç değişmediğini belirten Kılıçdaroğlu, hayatının bu aşamasında iktidara gelmekten çok daha önemli bir vizyonu bulunduğunu, bunun da "bu ülkenin bu makus talihini değiştirmek" olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bunca olandan sonra sadece iktidarı değiştirmek yetecek mi bize? İktidarlar değiştikçe neden bu ülkeye gerçek bir demokrasiden ve müreffeh bir toplumdan sürekli uzaklaşıyor?" ifadesini kullandı.

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Sadece AK Parti iktidarından değil, kendilerinin de dahil olduğu geçmişteki tüm iktidarlardan bahsettiğini belirten Kılıçdaroğlu, her gelen iktidarın devleti yıprattığını dile getirdi.

Türkiye'nin "yaralı insanların" ülkesi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, farklı toplulukların çok farklı yaralar taşıdığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "O kadar ağır yaralarımız var ki ruhlarımız acı çekiyor. O kadar incinmişiz ki hiçbirimiz geleceğe bakamıyoruz, geçmişe takılı kaldık. Her iktidara gelen de bu yaraları kullandı, istismar etti, derinleştirdi. Tarihimizde de bunu en çok AK Parti hükümetleri yaptı." diye konuştu.

"ARTIK HELALLEŞME ZAMANIDIR"

Halk kavga ettikçe bir grup insanın zenginleştikçe zenginleştiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Ben bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum. Ben bundan sonraki 100 iktidarın da bu ülkeye ve insanına iyi gelmesini istiyorum. Özetle sevgili halkım, ülkemizin iktidarlardan çok şifaya ihtiyacı var. Geçmişten gelen küskünlüklere ve öfkeye bağlı kalmaya devam edersen ülkemiz bu felaketleri gelecekte de yaşamaya mahkum olacak. Sevgili halkım, düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz, çok daha cesuruz biz. Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Ne pahasına olursa olsun toplumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum.

Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım. Ben ömrümde bu ülkede nefreti ve sevgiyi bolca gördüm ve sevgi hep daha güçlü oldu. Artık sevgiye bu savaşı kazandırma zamanı. Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi ve vermeyi başarmalıyız. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak."

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Helalleşme

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