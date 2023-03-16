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Kılıçdaroğlu HDP’ye gidiyor

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#Kemal Kılıçdaroğlu#HDP#Ziyaret
Kılıçdaroğlu HDP’ye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 07:00

Cuma günü BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etmesi beklenen Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu, cumartesi günü HDP eşbaşkanlarıyla seçim konusunda bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu’nun Memleket Partisi Lideri İnce’yi de ziyaret edeceği konuşuluyor.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00’te ziyaret edeceği HDP’de Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretine ilişkin “HDP’yi ziyaret etmem kadar doğal bir şey olamaz” demişti.

HDP ile görüşme konusunda dikkatlerin yöneldiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim bulunduğumuz masaya asla getiremez” değerlendirmesini yapmıştı. Sancar da daha önce yaptığı açıklamada, “demokrasi” gündeminde mutabık kalınması halinde Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, bu durumda da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitirilebileceğini söylemişti.

İNCE’YE DE GİDECEK Mİ?

Cuma günü Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’la görüşmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte ittifak dışı diğer partileri de ziyaret edeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun, partisi tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi de ziyaret edip etmeyeceği merak ediliyor. Memleket Partisi’nden, “Kapımız herkese açık, herkesle görüşürüz” mesajı verilirken, Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi de ziyaret edebileceğinden söz ediliyor.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#HDP#Ziyaret

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