Kılıçdaroğlu HDP ile de görüşecek

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Öztrak, CHP’ye dönüp dönmeyeceği tartışma konusu olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin “Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek verip vermeyeceği” sorusu üzerine, “Sayın İnce, Genel Başkanımızı aradı ve adaylığı nedeniyle tebrik etti” dedi ancak yorum yapmadı. Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine ilişkin de “Tüm partilerle yapacağı görüşme takvimi çerçevesinde HDP ile de görüşecek. Gelişmiş demokrasilerde cumhurbaşkanları ne vatandaşlar ne de meşru partiler arasında ayrım yapar. Bugüne kadar ne çektiysek bu ayrımcılıktan çektik” dedi. Öztrak, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in HDP’nin masaya getirilmesine karşı olduğu anımsatılınca da “HDP’nin kendi ittifakı var” diye konuştu.