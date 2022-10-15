Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu hayatını kaybeden madencilerin ailelerine baş sağlığı diledi

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Bartın
Kılıçdaroğlu hayatını kaybeden madencilerin ailelerine baş sağlığı diledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 18:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'da maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine baş sağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, "Emin olun üzülüyorum. Yazıktır, günahtır” dedi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, madendeki patlama sonrası hayatını kaybeden işçilerin cenazesine katıldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bütün işçilere ve hayatını kaybeden işçilerin ailelerine baş sağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamasında, “Biraz önce bir cenazedeydik. Hayatını kaybeden maden şehitlerimizin sayısı 41 oldu. Gerçekten öfke dolu ve üzgünüm. Biz 21. yüzyıldayız. Yılbaşı gecesini maden işçilerinin koşullarını öğrenmek için görmek için bir yılbaşı gecesini yerin yüzlerce metre altında geçirdim. Alın teri döküyor bu insanlar, bu insanların can güvenliğini sağlamak sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir. Soma'yı, Ermenek’i unutmadık. Şimdi burada 41 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına. Bu kitle ölümler neden sadece Türkiye’de oluyor. Dünyanın başka ülkesinde maden çıkarılmıyor mu? Orada niye insanlar ölmüyor? Bizden daha fazla kömür çıkarıyorlar. Önlem alacağız diyorlar, 20 yıldır neredesiniz, nerede önlem alacaksınız. Bu ailelere kim hesap verecek. Hayat Türkiye’de bu kadar ucuz mu arkadaşlar? Emin olun üzülüyorum. Yazıktır, günahtır” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Bartın

BAKMADAN GEÇME!

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık
Weinstein yeniden hâkim karşısında 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli | 7 SORU 7 YANIT

Weinstein yeniden hâkim karşısında! 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli? | 7 SORU 7 YANIT

#Harvey Weinstein
Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya

BAKMADAN GEÇME!

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık
Weinstein yeniden hâkim karşısında 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli | 7 SORU 7 YANIT

Weinstein yeniden hâkim karşısında! 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli? | 7 SORU 7 YANIT

#Harvey Weinstein
Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya