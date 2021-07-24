MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesini ziyaret etti
GeriGündem Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesini ziyaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesini ziyaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramı tatilini ailesiyle Antalya'da geçiren Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz ile geçen hafta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Demiral'ın ailesini ziyaret edip başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin Akseki İlçe Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi.

İlçede vatandaşlarla da sohbet eden Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi