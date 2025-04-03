Kılıçdaroğlu hareketliliği... CHP olağanüstü kurultaya hazırlanıyor

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CHP, son kurultayına yönelik yürütülen soruşturmanın gölgesinde pazar günü yapacağı olağanüstü kurultayına hazırlanıyor. Kurultay öncesi yaşanan imza gelişmesi, “Kılıçdaroğlu adaylığa mı hazırlanıyor?” tartışmalarına yol açtı. Kılıçdaroğlu’nun kurultay öncesinde aday olup olmayacağı sorusuna verdiği şu yanıt da “Kapıyı tam kapatmıyor, aralık bırakıyor” yorumlarına neden oldu:

“Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.”

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‘GEL ADAY OL ÇAĞRISI İÇİN’

Kulislerde, imza toplanmasının Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dışında geliştiği ve kendisini adaylığa davet eden bir çağrı metni için toplandığı da konuşulurken, Kılıçdaroğlu’na yakın isimler de şu değerlendirmelerde bulundu: “İmzalar doğrudan Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için değil. ‘Gel aday ol’ içerikli bir çağrı metni için. Yani, toplanan bu imzaların altında yer alacağı metin kurultayda Divan Başkanlığı’na verilecek bir metin değil, sadece Kılıçdaroğlu’nun önüne konulacak bir metin. Kemal Bey de o çağrıyı ancak altında yeterince güçlü bir imza desteği görürse değerlendirir. Partiye, belediyelere yönelik soruşturmaların sürdüğü, belediye başkanlarının tutuklandığı bir süreçte gidilen kurultayda ise güçlü bir desteği işaret edebilecek imza sayısına ulaşılması mümkün görünmüyor.”

PM’DE LİSTE YARIŞI

Aynı çevreler, bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun adaylığının çok düşük bir ihtimal olduğunu vurgularken, Parti Meclisi listeleri için ise kıyasıya bir yarışın yaşanabileceğini belirtiyor. Özel’in de mevcut Parti Meclisi listesinde bazı küçük değişikliklere hazırlandığı konuşuluyor. Tutuklu İmamoğlu’na yakın parti yönetimindeki bazı isimlerde değişikliğe gidilebileceği iddiaları ise yönetime yakın kaynaklarca doğrulanmadı. Olağanüstü kurultay, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ‘seyircisiz’ olarak yapılacak.