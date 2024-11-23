Kılıçdaroğlu hâkim karşısına çıktı: Hesap sormaya geldim

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan davalar nedeniyle görülen talimat duruşmasına katılarak savunma yaptı. Dava dosyasına göre, Kılıçdaroğlu’nun 2014 yılında Edirne, Erdemli, Mersin ve Silifke’de yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında “Kamu Görevlisine Alenen Hakaret” suçundan dört ayrı dava açıldı. Açılan davalar Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile birleştirildi. Kılıçdaroğlu dün Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen talimat duruşmasına katılarak hakkındaki suçlamalara cevap verdi.

‘DENİZ’Lİ, ‘MAHİR’Lİ SAVUNMA

Savunmasına, “Ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek için geldim” sözleriyle başlayan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Öncelikle ispatlarla sabit olan gerçekleri dile getirdiğim için hiçbir pişmanlığımın olmadığını söylemek isterim. Çeteler, baronlar ve mafyalar hep karşımda olmuştur. Tarih kadar uzun bir yolculuktan geldim sayın yargıç. 68 Kuşağı’nda Denizlere, Mahirlere ve Hüseyinlere yoldaşlık ettim. İdamlara tanıklık ettim. Devletimi ve milletimi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim.

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AKŞENER’E: İŞBİRLİKÇİ ÇIKTI

Ben Kemal Kılıçdaroğlu, hatalarım, pişmanlıklarım ve üzüntülerim yok mu? Tabii ki var. Sayın yargıç, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vasiyet olarak ‘Kılıçdaroğlu’nu aileme emanet ediyorum’ diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz (6’lı Masa ortaklarından Meral Akşener’i kast ederek) işbirlikçi çıktı, onlara inandığım için hata ettim, evet hatalıyım.

Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim. Pişmanım, kurulan müesses nizamı ve ülkenin içine girdiği bu tehlikeyi daha iyi anlatamadım, milletimizi ikna edemedim, sahte videolar ile sahtekârlık yapanlarla daha çok mücadele edemedim.” Kemal Kılıçdaroğlu savunmasının ardından sloganlar eşliğinde adliyeden ayrıldı. Yeni duruşma tarihi 6 Şubat 2025 olarak belirlendi.

ÖZGÜR ÖZEL DESTEK VERDİ

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-Duruşmaya oğlu ve kızıyla birlikte gelen Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Zafer Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile çok sayıda milletvekili ve partili de destek verdi.

Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ / ANKARA

ADLİYEDE İZDİHAM

-Çok sayıda CHP’li ve Kılıçdaroğlu destekçisi dün Ankara Adliyesi’nin önüne akın etti. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte adliye binasına gelirken CHP’lilerin ilgisi yüzünden izdiham yaşandı.

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Kılıçdaroğlu ve eşi, kalabalıkta ezilme tehlikesi geçirdi.