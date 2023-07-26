Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu: ‘Garanti’leri TL’ye çevirin

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Zoom sızıntısı krizi” ile alevlenen iç tartışmaların gölgesindeki kritik belediye başkanları ve Parti Meclisi toplantılarının ardından katıldığı dünkü Meclis grubundaki konuşmasında parti içi sorunlara girmedi. Kılıçdaroğlu toplantıda, “Lozan’ın 100. yılında devletin bütün gazilerine başta Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek özetle şunları söyledi:

DIŞ BORÇTA REKOR

“Haziranda 219 milyar lira bütçe açık verdi. Para yok, harcanıyor. Hazine’nin ödeyeceği kısa vadeli borç, bir yıldan kısa süre kalan dış borç 207 milyar dolar, tam bir rekor. Merkez Bankası’nda eksi 48 milyar dolar var. Bu yıl ve geçen yıl kur korumalı mevduat sahiplerine 117 milyar lira ödendi. Bunlar hem vergi ödemeyecekler hem paraları garanti altında dolar bazında. Türk Lirası’na güven düştü. Diyor ki Türkiye, sana borcumun ana parasını ödeyemiyorum, ana parayı ödemek için bana borç ver diyor. Faizini de ödeyemiyorum, faizini de ödemem için bana borç para ver diyor. Bütçede açığım var, bu açığı kapatmam için de bana borç para ver diyor. Vergi ve zam dışında bir şey yapılmadı. Ek bütçe getirdiler, 1.1 trilyon liralık bütçe. Buradan hükümet 265 milyar lira gelir elde edecek. Mayıstan hazirana devletin borcu 900 milyar lira arttı. Arazileri, kârlı fabrikaları vereceksin, o zaman sana borç veririm diyorlar.

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2 FARKLI TÜRKİYE

Yapılan ekonomik soykırımdır. 85 milyon, zamlar ve vergilerle perişan ediliyor. Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır.

İki farklı Türkiye var. Saray’ın Türkiye’si ve vatandaşın Türkiye’si. Vatandaşın Türkiye’sini hepiniz biliyorsunuz. Burada kiralar var, elektrik, doğalgaz, su fiyatları var, okul, kırtasiye masrafları var. Mutfakta yangın var. Devletin hazinesini düzeltmek istiyorsanız soygun düzenine son vereceksiniz, dolarla verdiğin garantileri TL’ye çevireceksin. Köprüden niye dolarla geçiyorsun ya? Bahçeli’ye bir gönderme yapalım, benim bildiğim milliyetçiler TL der, dolarla yine oluyor bunlar? Neron Roma’yı yaktı, Erdoğan da Türkiye’yi yakıyor.”

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ZOOM EKİBİ DE TOPLANTIDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zoom toplantısına katılan Gökhan Günaydın ve Özgür Özel, dün grup toplantısına girişinde Kılıçdaroğlu’na eşlik etti. Toplantıyı da Özel’e yakınlığı nedeniyle yönetimin hedefinde olan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yönetti. Bir önceki grup toplantısına katılmayan Bülent Tezcan, Engin Altay, Tekin Bingöl, Veli Ağbaba ve Ali Öztunç’un da aralarında bulunduğu muhalif isimler ise salonda arka sıralarda oturdu.

Gökhan Günaydın-Ali Mahir Başarır- Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel

YENİ VEKİLLERE YAKIN MARKAJ

Kılıçdaroğlu yeni milletvekillerini yakın markaja aldı. Dün partisinin kadın milletvekilleriyle bir araya gelen CHP Lideri bugün de 62 yeni vekille gruplar halinde görüşecek.