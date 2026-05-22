Kılıçdaroğlu genel merkeze ne zaman gidecek? Atakan Sönmez CNN Türk'te açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünde yayınlanan Akıl Çemberi programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi?



CHP'ye yakışan bu süreci olgunluk ve sükûnetle yürütmektir. Genel Başkan ne zaman Genel Merkeze gitmek isterse o zaman gider.

Görevden alınmalar ne devam edecek mi?

Neler olabileceğini söylemek benim görevim değil. Mahkeme kararı sonrası Kılıçdaroğlu, Genel Başkandır. Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan'ın onayı olmadan işlem yapan avukatlar görevden alınmıştır.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında olacak mı?

Salı günü genel kurul, bayram dolayısıyla olmayacak. Kılıçdaroğlu, milletvekili olmadığı için seçilen grup başkanvekili bu toplantıyı yapacak.

Bayramlaşmada genel merkezde olacak mı?

Şu anda ona dair bir karar yok. Muhakkak istişareler yapıldıktan sonra belki de bir bilgilendirme toplantısı yapılır.

İlçe ve il kongreleri yapılacak mı?

Kararda il ve ilçe kongreleri yapılacağı söyleniyor. Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki istişarelerin devam ediyor olması bir uzlaşıyla karar alınacaktır.

Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamını kullanacak mı?

Yasal olarak buna bir engel yok. İhtiyaç duyulduğu anda kullanılır. Şu anda bir yol haritayı eylem planı yapılmış değil.

CHP Genel Merkezi önünde atılan sloganlara Kılıçdaroğlu'nun tepkisi ne oldu?

Bugünkü yoğunlukta bir değerlendirme yapma şansımız olmadı. Kılıçdaroğlu'nun şaşırmayacak kadar tecrübeli olduğunu düşünüyorum. CHP kültürü içerisindeki bu görüntüler CHP'nin kendi evlatlarını üzüyor. Bu partiyi temsil eden bu seçmenler bu tür davranışlar karşısında en çok onlar üzülüyorlardır.

Kılıçdaroğlu kurultayda aday olacak mı?

Kemal Bey ve yol arkadaşları istişare ile yol alır. O gün geldiğinde de istişare ile karar alınacaktır.



