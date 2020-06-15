Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu

Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi inşa edeceksek beraber inşa edeceğiz. Kavga ise birlikte bunun kavgasını vereceğiz ama hukuk içinde yapacağız. Ve bütün dünyaya göstereceğiz. Biz beraber olduğumuz zaman güçlüyüz ancak” mesajını verdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:



HUKUK DEVLETİ KURALLARI



“Hukuk devletinin bütün kuralları ile geçerli olduğu bir devlet yapısını oluşturmak için önce topluma iyi bir eğitim vermek gerekiyor. Ahlaki temelleri güçlü bir toplum inşa etmemiz gerekiyor. Siyasi Ahlak Yasası değimiz, bugüne kadar Türkiye’de olmayan bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Ayrıca siyasetin, toplumun hassas duygularıyla oynayarak oy devşirme gibi bir alana savrulmaması gerekiyor. Siyasette ahlakı egemen kılarsanız, devletin yapısında en tepeden en aşağıya kadar belli ahlaki kurallar çerçevesinde görev yapmaya başlarlarsa, bu doğal olarak topluma yansıyacaktır. Baştaki kişi temiz ve dürüst olacak ve o temizlik dürüstlük toplumun kılcal damarlarına kadar gidecek.



TOPLUM DUYARSIZ DEĞİL



İnsanlık tarihi, adaleti sağlama mücadelesi tarihidir. Adalet konusunda toplumun duyarlı olduğunu, mahkemelerin adalet dağıtmadığını biliyoruz. En yetkili kişilerin bile, Yargıtay Başkanı örneğin, adalete olan güvenin yüzde 30’lara indiğini ifade ediyor. Burada şöyle bir gerçek var; adaletsizlikler var ama toplum çok duyarsız değil.



GENÇLERE UYGUN ÇALIŞMA



Çok sayıda genç, 2023’te sandıklar konulduğunda ilk kez oy kullanacak. Bizler nasıl strateji izlemeliyiz ve kendimizi gençlere anlatmalıyız? Bizim gençlere ulaşacağımız en rahat alan sosyal medya. Genç kuşağın beklentilerine uygun, özel bir çalışma yapılması gerekiyor.”