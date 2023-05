Kılıçdaroğlu gençlerin sorularını yanıtladı: AB vizeyi kaldırmak zorunda

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtube kanalı Babala TV’de özetle şunları söyledi:



“Biz herkesi göndereceğiz derken, bunun belli kuralları olacak. Can ve mal güvenliğini sağlayacaksınız ve ondan sonra göndereceksiniz, parayı da AB’den alacaksınız ve bunları yapacaksınız. Çünkü burada asıl sorunu yaşayan AB, bize geri kabul anlaşmasını dayattı, imzaladık. Biz sığınmacı deposu değiliz. Eğer Avrupalılar Suriyelilerin haklarını korumazlarsa onların evlerini, yollarını, hastanelerini yapmak için para vermezlerse Geri Kabul Anlaşması’nı feshedeceğiz, beyler gitsinler Avrupa’ya burada ne işi var? Avrupalı rahat etsin diye biz bunların bütün sıkıntılarına katlanıyoruz. Düzelteceğiz, göreceksiniz.



AB’NİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEYİZ



AB kriterlerini yerine getirdiğimizde bizi alırlar ya da almazlar hiç umurumda değil. Türkiye bu bölgenin en dominant ve güçlü ülkesi olmak zorundadır. Vizeyi kaldırmak zorundalar. Kaldırmazlarsa sözlerini yerine getirmemiş olurlar. Avrupa’nın önüne gidip de diz çökmek gibi bir niyetimiz yok, bütün dünyaya meydan okuyan bir ülke yapmak istiyoruz Türkiye’yi.



RUSYA’YA BAĞIMLI HALE GELDİK



Rusya ile iyi ilişkileri olmasına bir itirazımız olmaz. Ama benim itiraz ettiğim enerji konusunda Rusya’ya Türkiye’nin bağımlı hale gelmesi. Siz hâlâ diyorsunuz ki ‘Moskova ile anlaşma yaptık, burada bir gaz merkezi kuracak.’ Zaten güle oynaya gelip gaz merkezi kuracak yüzde 30-40’lık bağlantı yüzde 90’a çıkacak. Sizi teslim almış olacak.



TOGG’U YAPANA ŞÜKRAN BORÇLUYUM



Hiçbir zaman vay efendim Togg neden yapıldı diye bir cümle kullanmadım. Tam tersine kim yaptıysa ona şükran borçluyum. Togg bizim açımızdan son derece önemli, hiç negatif cümle kullanmadım. Niye gitmeyelim, oralar bir partinin değil, bir fabrika kurulmuş gider, gezersiniz. Bizim bir şanssızlığımız var, kim negatif bir şey kullanırsa ‘Bunu CHP söyledi’ diyorlar. Halbuki biz söylemiyoruz.



MİLLİ SAVUNMA’NIN PARTİSİ OLMAZ



Bayraktar ailesini ilk ziyaret eden benim. Kendilerine her türlü destek sözü verdim. Arkasından evlilik oldu ama üretiyor, çok iyi bir kadrosu var. Milli savunma millidir, sağı solu (a) partisi (b) partisi olmaz, bu memleket meselesi. Efendim gelince siz İHA’ları SİHA’ları kaldıracaksınız, damadı mahvedeceksiniz. Biz aklımızı peynir ekmekle mi yedik, herkes çalışacak, herkes kazanacak, yeter ki sağlıklı ve tutarlı rekabet olacak.



BAŞÖRTÜSÜNDE KARNEMİZ KIRIK



Genel Başkan olduktan sonra artık helalleşmek lazım dedim. Bu ne demek, benim kusurum var, kabahat bana ait, gelin helalleşin demektir. Başörtüsü sorununu çözmek için ilk sözü belediye başkan adaylığım sırasında verdim. Genel Başkan olduktan sonra da üniversitelere başörtülü kızlar alınmıyordu, YÖK Başkanını arayıp ‘neden alınmadığını’ sordum ve sorun aşıldı. Başörtüsü konusunda karnemizin kırık olduğunu söylüyorum. Bir hatamız, kusurumuz var.



HALKTAN KOPUĞUZ İZLENİMİ VARDI



CHP’nin halktan koptuğu izlenimi vardı, haklıydı. Her kesime açılıp derdini dinlemek istedik. Bütün kesimleriyle bir araya gelip sorunlarını ben dile getirdim. Geçmişin bize yönelik haklı ya da haksız eleştirilerini kırmaya çalıştık. Vaizeler, vaizlerle de toplantı yaptık. Yılların birikimini kaldırmaya çalışıyoruz.”