Kılıçdaroğlu: Gençler provokasyona gelmeyin

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençleri provokasyonlara karşı uyardı. Kılıçdaroğlu mesajında “İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı. Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum” dedi. “Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız” diyen Kılıçdaroğlu, “Ne olursa olsun sakın kavga etmeyin, siz barıştınız” dedi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

“Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyeceksiniz.

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SİZ BARIŞTINIZ

Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır. Bu barışı korumak için Edirne’den Kars’a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak.”

‘AL BUNU DİYEN KİŞİ BENİ BEKLESİN’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerindeki bir başka paylaşımında ise Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın dün Ankara’daki eylemine polis müdahalesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu diyen’ o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz” dedi.