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Kılıçdaroğlu: Gençler mesajı aldım

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Millet İttifakı#Genç Seçmenler
Kılıçdaroğlu: Gençler mesajı aldım
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan gençlere seslendi: “En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne.”

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin 2. turu öncesinde gençlere seslendi: “İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla.” Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “En büyük kazığı size attılar” dediği gençlere, “12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık...” mesajını vererek şöyle seslendi

OYSA GENÇLİK KAYGISIZLIKTIR

“Sevgili gençler, ilk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz. Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda. Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık...”

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Kılıçdaroğlu: Gençler mesajı aldım

‘DEPREMZEDE BAŞIMIN ÜSTÜNDEDİR’

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan deprem bölgesiyle ilgili tartışmalar için “Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir” dedi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Millet İttifakı#Genç Seçmenler

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