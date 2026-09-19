×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu, gazilerle bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Gaziler Günü#Milli Savunma Bakanlığı
Kılıçdaroğlu, gazilerle bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü nedeniyle gazilerle bir araya geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Gaziler, özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözümü ve taleplerinin doğrudan aktarılması amacıyla Milli Savunma Bakanı ile görüşme taleplerini Kılıçdaroğlu’na iletti. Kılıçdaroğlu da, gazilerin taleplerinin takipçisi olacaklarını belirterek, vatan için fedakârlık yapan gazilerin haklarının teslim edilmesinin devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Gazilerin sorunlarının çözümü için CHP Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi aracılığıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Gazilerimizin hakkı, bizim sorumluluğumuzdur” mesajını verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#Gaziler Günü#Milli Savunma Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!