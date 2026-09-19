Kılıçdaroğlu, gazilerle bir araya geldi

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Gaziler, özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözümü ve taleplerinin doğrudan aktarılması amacıyla Milli Savunma Bakanı ile görüşme taleplerini Kılıçdaroğlu’na iletti. Kılıçdaroğlu da, gazilerin taleplerinin takipçisi olacaklarını belirterek, vatan için fedakârlık yapan gazilerin haklarının teslim edilmesinin devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Gazilerin sorunlarının çözümü için CHP Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi aracılığıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Gazilerimizin hakkı, bizim sorumluluğumuzdur” mesajını verdi.