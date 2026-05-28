Kılıçdaroğlu gazetecilere konuştu: Kurultay tedbir kalktıktan sonra

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu, dün evinin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı: (Özel ile telefon görüşmesinin olup olmadığı) Bu arada olmadı, ama olur tabii. Niye olmasın? (Özel ile yüz yüze gelir misiniz? sorusu üzerine) Biz, düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz yani. Dolayısıyla bütün partililerimizle buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı çok dönülemez noktalara taşımak doğru değil. (Bahçeli’nin “feragat” çağrısı) Öneri gelir, önerilere bakılır, değerlendirilir. Öneri sizin açınızdan kabul edilebilir türden ise zaten bir sorun yok. Değilse de zaten hani bir görüşmede vesaire falan filan aktarılır. Neden o görüşe katılmadığımız bir şekliyle aktarılır.

BANA KALSA YARIN YAPARIM

(Kurultay çağrıları) Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, yani sorun yok. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Nedir, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız? Kurultayı nasıl gerçekleştiririz? (Özel’in üyelerle başkan seçimi çağrısı) Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer. (Mazbata tbaza tartışmaları) Yargı kararına uyacaksınız. Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman gidilir, nasıl yapılması gerekir? (Kurultay davası) Mahkeme bunu söylüyor. Söyleyenler kim? CHP’liler. Yapan kim? Partililer. ‘Para dağıttılar’ deniyor. Bunlar olmaz. CHP, kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. (Kurultayda aday olacak mı?) Kurultay hele bir olsun, hele bir yolunu açalım. Allah Kerim ondan sonra. Hiç meraklanmayın.”

ADNAN BEKER TEPKİSİ

“Hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri, CHP Genel Merkezi’ne giremiyor? İçim burkularak izledim. Girseydi milletvekilleri içeride ne olacaktı, kavga mı çıkacaktı? Adnan Beker’in orada ne işi var? Adnan Beker’in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi’nde ne işi var? ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim’ diyen bir insanın orada ne işi var? Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.”

DEDİKODUYLA İHRAÇ YAPILMAZ

“(Özel’in Grup Başkanlığı’nın düşürülmesi için yapılan itiraz) Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Biz de hukuk içinde her şeyin yapılmasına özen gösteriyoruz. (İhraç iddiaları) Siz, dedikodularla, birisinin talebiyle, öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları var. Bir halkla buluşmamız var. Ondan sonra da doğal olarak Parti Meclisi’ni toplayacağız ve Merkez Yönetim Kurulu’nu belirleyeceğiz. Herkes yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları halkla buluşmada anlatacağım.”

CHP’DE İKİ LÜKS MİNİBÜS SATILIYOR

CHP Genel Merkezi’nde ana giriş merdivenlerinin önüne siyah renkli iki lüks minibüs getirildi. Araçların ön camlarına büyük puntolarla yazılmış notlar asıldı. Araçlardan birinin camındaki kâğıtta, “‘Havlucu Belediye Başkanı’ndan satılık haram araç”, diğerinin camında ise “Müteahhit Aziz’den satılık haram araç” notlarının yer aldığı görüldü. Ayrıca araçların plakalarına da “Ö. Yalım” ve “A.İ. Aktaş” yazıları yapıştırıldı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada “İki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur. Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımına sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1.5 yıl boyunca kullanmıştır” dedi. (AA)