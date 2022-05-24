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Kılıçdaroğlu, gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün cenazesine katıldı

#Ankara#Cenaze#CHP
Kılıçdaroğlu, gazeteci Ali Ekber Ertürkün cenazesine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanser nedeniyle yaşamını yitiren gazeteci Ali Ekber Ertürk için çalıştığı gazetede düzenlenen törene katıldı.

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Uzun süredir tedavi gören gazeteci Ali Ekber Ertürk, dün akşam Ankara'daki evinde yaşamını yitirdi. Ertürk için çalıştığı gazetede cenaze töreni yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yanı sıra Ali Ekber Ertük'ün yakınları törende yer aldı.

Kılıçdaroğlu, Ertürk'ün dik ve onurlu bir gazeteci olduğunu belirterek, "Haberin arkasında duran her zaman güler yüzlü, haber peşinde koşan değerli bir gazeteciydi. Muhabir olarak tanıdım. Arada bir röportaj yapmak için gelirdi. Düşüncelerimi sorardı, aktarırdım. Gazeteciliğin mesaisi yoktur. Gazetecilik farklı bir meslektir. Onu sonsuzluğa uğurluyoruz. Allah rahmet etsin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu, gazeteci Ali Ekber Ertürkün cenazesine katıldı

Ertürk'ün cenazesi Tuzluçayır Cemevi'nde yapılacak törenin ardından, memleketi Sivas'a gönderilecek.

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#Ankara#Cenaze#CHP

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