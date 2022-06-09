Kılıçdaroğlu: Fındıktaki sorunları çözeceğiz inşallah

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya geldi. Hava yoluyla kentte gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Gülyalı Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Belediye Başkanı Ulaş Tepe tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alarak, kendisine görev süresince başarı temennisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra kentteki bir fındık bahçesinde incelemede bulundu. Üreticilerden bilgi alan Kılıçdaroğlu’na burada fındıkla ilgili dosya sunuldu.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada fındıkta yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, “Fındık aynı zamanda bu bölgenin stratejik ürünüdür. Bunun kabul edilmesi lazım. Yani Rize'de, Artvin'de çay nasıl stratejik ürünse o bölge için, Karadeniz için de fındık stratejik üründür ve bu stratejik ürününün korunması lazım. Burada yaşayan milyonlarca insan var ve bu insanların temel gelir kaynaklarından birisi de fındıktır. Çözeceğiz inşallah” diye konuştu.

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"ORTA DİREĞİN ÇÖKMEMESİ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, fındık bahçesindeki incelemelerinin ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Altınordu ilçesindeki Zübeyde Hanım Caddesi’nde esnaf ve halk ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, bir esnafın ‘Esnaf Bakanlığı istiyoruz başkanım’ sözlerine karşılık, “Sözlerimizin arasında var o. Esnafın da derdini söyleyeceği bir yer olacak. Yapacağız, esnafın sorunlarını çözeceğiz. Esnaf bu toplumun orta direği. Orta direğin çökmemesi lazım” ifadelerini kullandı.