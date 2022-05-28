KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, evlerinin elektriÄŸi kesik olan aileyi ziyaret etti

Haberin DevamÄ±

Partisinin 11'i bÃ¼yÃ¼kÅŸehir olmak Ã¼zere 225 belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'Belediye BaÅŸkanlarÄ± Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±' na katÄ±lmak Ã¼zere Van'a gelen CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±laÃ§daroÄŸlu, toplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BostaniÃ§i Mahallesiâ€™ndeki Mustafa ve HangÃ¼l Atalay Ã§iftinin evini ziyaret etti. Ä°Ã§eriye gazeteciler alÄ±nmazken, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ziyaret sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ailenin durumunu gÃ¶rmek iÃ§in geldiÄŸini belirten Kemal KÄ±lÄ±Ã§daoÄŸlu, "Baba bir inÅŸaatta Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gelemediÄŸini ifade etti. Ailenin durumu malum, bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. Zaten bu mahallede yaÅŸayanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± var. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± kÄ±smen de olsa giderebilirsek mutlu olacaÄŸÄ±m. Ä°l baÅŸkanÄ±mÄ±z da gerekli Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yapacak ve bana bildirecek. Ä°Ã§ aÃ§Ä±cÄ± bir tablo deÄŸil. GÃ¶nÃ¼l ister ki her evde huzur olsun. Annenin saÄŸlÄ±k durumu iyi deÄŸil ve Ã§ocuklara iyi bakamÄ±yor. GÄ±da ve elektrik sorunu var. DolayÄ±sÄ±yla bunlarÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± lazÄ±m" dedi.

Haberin DevamÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 21â€™inci yÃ¼zyÄ±lÄ±n TÃ¼rkiye'sinde bÃ¶yle bir tabloyu hiÃ§ kimsenin kabul etmemesi gerektiÄŸini belirterek "Bu memlekette aÃ§lÄ±k yok' diyenler gelip gÃ¶rsÃ¼nler. Sarayda aÃ§lÄ±k yok, bunu biliyorum. Sarayda herkesin bir eli yaÄŸda, bir eli balda. Sen TÃ¼rkiye'nin gerÃ§eÄŸiyle karÅŸÄ±laÅŸmak istiyorsan Ã¶nce gel bu insanlarla otur bakayÄ±m. Bu evlere bir gir, bu insanlar bir konuÅŸ bakayÄ±m. Ã‡ocuklarÄ± kucaÄŸÄ±na al bakayÄ±m. Ã‡ocuklarÄ±n derdi nedir, bir dinle bakayÄ±m. Oturuyorsun, hayattan kopmuÅŸsun, gerÃ§eklikten kopmuÅŸsun. Bu aÄŸÄ±r geliyor ve iÃ§ine sindiremiyor. Her tÃ¼rlÃ¼ hakareti yapÄ±yor. Ne yaparsa yapsÄ±n, TÃ¼rkiye'nin gerÃ§eÄŸi bu. Bu gerÃ§eÄŸi bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin gÃ¶rmesini, bilmesini istiyorum. YaÅŸanan bu dram sadece Van'a Ã¶zgÃ¼ deÄŸil. AynÄ± dram Ä°stanbul'da, Hakkari'de, Bitlis'te, Mardin'de, Ä°zmir'de de var. Bu tÃ¼r dramlar her yerde var. DolayÄ±sÄ±yla sosyal devletin gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak ortaya Ã§Ä±kmasÄ± lazÄ±m ve bu dramlarÄ± sonlandÄ±rmasÄ± lazÄ±m. Ä°nÅŸallah bunlarÄ±n tamamÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lecek" diye konuÅŸtu.Â

Â