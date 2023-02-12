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Kılıçdaroğlu, eşi ve ikizleri enkazda kalan Dr. Şahutluoğlu'nu ziyaret etti

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Deprem#CHP
Kılıçdaroğlu, eşi ve ikizleri enkazda kalan Dr. Şahutluoğlunu ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 14:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ve ikiz çocukları yıkılan binanın enkazında kalan ve son seçimde CHP'nin İskenderun Belediye Başkan adayı olan Dr. Yılmaz Şahutoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, çöken sahil kesimindeki Eda Apartmanı'nun enkazında kalan öğretmen eşi Cavide ile ikizleri Deniz ve Zeynep Şahuhtoğlu'nu arama kurtarma çalışmalarını takip eden Dr. Yılmaz Şahutoğlu'nu ziyaret etti. Arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, deprem sırasında İstanbul'da kongrede olan Yılmaz Şahutoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Deprem#CHP

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