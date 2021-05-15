Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından, “Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim” paylaşımıyla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı yayında ise çağrısını tekrarlayarak “Doğruları söylediğimiz takdirde Türkiye erken seçime kaçınılmaz olarak gidecektir” dedi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “En büyük hakem kimdir; millettir. Halep oradaysa arşın burada. Halktan korkulur mu; korkulmaz! Gecikilen her günün faturası vatandaşın üzerinde daha ağır bir yük bırakacaktır. Gel erken seçimi yap, vatandaş demokratik yollarla ülkeyi yönetecek yeni kadroları iş başına getirsin.

MECLİS’E TAŞIYACAĞIZ

HDP önümüzdeki süreç içerisinde nasıl bir pozisyon alır onu bilmiyorum. Ama Sayın Mithat Sancar’ın konuşmasını okudum; o süreç geldiğinde bu görüşmeler zaten bir şekilde gerçekleşir. Seçimler gelince oturulur hep beraber tartışılır ve bir yol haritası belirlenir.”

Kılıçdaroğlu konuşmasında, Sedat Peker’in iddialarını Meclis gündemine taşıyacaklarını, araştırılmasını isteyeceklerini de belirtti.

‘SİYASETÇİ SANDIKTA HELALLEŞİR’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter paylaşımında, “Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim” ifadelerini kullandı.

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