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Kılıçdaroğlu Erdoğan’a 1 milyon TL’lİk dava açtı

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Celal Çelik
Kılıçdaroğlu Erdoğan’a 1 milyon TL’lİk dava açtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında ‘montajlı video hazırlattığı’ iddiasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerinde izlettiği videoya ilişkin Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde ‘haksız saldırı’, ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamaları yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 milyon TL tazminat ödemesi talep edildi. Avukat Celal Çelik, Twittter hesabından yaptığı açıklamada, şehit çocuklarına eğitim bursu olarak verilmek üzere 1 milyon TL’lik tazminat davası açtıklarını belirtti.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Celal Çelik

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