Kılıçdaroğlu Erdoğan’a 1 milyon TL’lİk dava açtı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinglerinde izlettiği videoya ilişkin Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde ‘haksız saldırı’, ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamaları yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 milyon TL tazminat ödemesi talep edildi. Avukat Celal Çelik, Twittter hesabından yaptığı açıklamada, şehit çocuklarına eğitim bursu olarak verilmek üzere 1 milyon TL’lik tazminat davası açtıklarını belirtti.