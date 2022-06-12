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Kılıçdaroğlu Erdem’in cenazesine katıldı

#Kemal Kılıçdaroğlu#Tarhan Erdem#Cenaze
Kılıçdaroğlu Erdem’in cenazesine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem’in cenazesine katıldı.

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89 yaşındaki Tarhan Erdem, Bodrum’da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Erdem için dün İstanbul Bebek Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li eski ve yeni milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Tarhan Erdem’in kızı Ayşe Erdem, “Burada çok fazla kalabalık var.

Kılıçdaroğlu Erdem’in cenazesine katıldı

Herkesin hayatına dokunmuş. Gerek yumuşaklığı, gerekse mütevazılığıyla, demokrasi mücadelesinde beraber mücadele ettiği arkadaşları ve sevdikleri ile bir aradayız. Gelen herkese sevgilerimizi söylüyoruz. Çok güzel bir gün oldu bu kalabalık bizi teselli etti” dedi. Erdem’in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Kılıçdaroğlu Erdem’in cenazesine katıldı

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Tarhan Erdem#Cenaze

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