Kılıçdaroğlu Dünya şampiyonu Ayşe’yi ağırladı

Kılıçdaroğlu, Onbaşı ile aynı şampiyonada birlikte mücadele ettiği sporcular Ümit Şamiloğlu, Erkut Ergin, Emir Erışık, Baş Antrenör Mehmet Ali Ekin, ABB EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ve ABB EGO Spor Kulübü Genel Koordinatörü Taner Özgün’ü Genel Merkez’deki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Ayşe Begüm Onbaşı ve antrenörler ile sohbet ederek, “Sizlerle gurur duyuyoruz. Ne kadar başarılı olursanız biz o kadar seviniriz” dedi. Sporcuların çalışmaları ve beslenmeleri ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, “Çok fazla bilmiyoruz sporla ilgili ama gençken biraz futbol oynuyorduk” diye konuştu.

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