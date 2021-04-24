Kılıçdaroğlu dünya çocuklarıyla buluştu

Birçok çocuk, Kılıçdaroğlu’nu evlerine davet etti. Gümülcine’den Türk asıllı katılımcı, “Babam Yunanistan’ın en iyi Türk kahvesinin Gümülcine’de yapıldığını söylüyor. Seni Yunanistan’a da bekliyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, “Olur, hay hay” dedi. CHP Lideri, şu mesajı verdi: “Bir kez daha anladım ki Mustafa Kemal Atatürk sadece bizim değil aslında dünyanın önemli bir aktörü, dünyanın önemli saygın bir lideri. 23 Nisan Türk çocukları için değil dünyanın bütün çocukları için de geçerli bir bayram.”

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