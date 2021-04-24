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Gündem
Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 24.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu dünya çocuklarıyla buluştu

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu dünya çocuklarıyla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çevrimiçi programla Türkiye ve KKTC, Orta Asya, Ortadoğu, Trakya ile Balkanlar’da yaşayan çocuklarla video konferansta bir araya geldi.

Birçok çocuk, Kılıçdaroğlu’nu evlerine davet etti. Gümülcine’den Türk asıllı katılımcı, “Babam Yunanistan’ın en iyi Türk kahvesinin Gümülcine’de yapıldığını söylüyor. Seni Yunanistan’a da bekliyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, “Olur, hay hay” dedi. CHP Lideri, şu mesajı verdi: “Bir kez daha anladım ki Mustafa Kemal Atatürk sadece bizim değil aslında dünyanın önemli bir aktörü, dünyanın önemli saygın bir lideri. 23 Nisan Türk çocukları için değil dünyanın bütün çocukları için de geçerli bir bayram.”

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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