Kılıçdaroğlu dua etti, CHP iade-i itibar istedi

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de verdiği kanun teklifi ile Gezmiş ve arkadaşlarının iade-i itibarlarının yapılmasını istedi.

TAHRİBAT HÂLÂ KAPANMADI

Gezmiş, Aslan ve İnan’ın mezarlarına karanfiller bırakan Kılıçdaroğlu, mezarları başında dua etti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından da “İdam sehpasındaki son sözü ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ olan, bu ülkenin vatansever evlatlarını, Deniz Gezmiş’i, Yusuf Aslan’ı ve Hüseyin İnan’ı hasretle anıyorum. Unutmayın, vatan onu parsel parsel satanların değil, uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır!” mesajını paylaştı.

CHP Ankara Milletvekili Bingöl ise Gezmiş, Aslan ve İnan’ın idamlarının 48. yılında verdiği kanun teklifiyle iade-i itibarlarının yapılmasını istedi. Kanun teklifinin gerekçesinde, “İdam edildiklerinde Gezmiş ve Aslan 25, İnan ise 23 yaşındaydı. Yargılamayı yapan mahkeme savcısının ‘Onlar mahkemeye iyi davransalardı indirim uygulanır, cezaları müebbete çevrilirdi’ ifadesi, bu üç gencin yargılama sürecinin antidemokratik, önyargılı ve hukuksuzca yapıldığının kanıtlarından biridir. Verilen bu idam kararının toplumda yarattığı tahribat hâlâ kapanmamıştır” denildi. Bingöl, teklifinde “Gezmiş, Aslan ve İnan’ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun’un yürürlükten kaldırılmasını” istedi.