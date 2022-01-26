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Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisini erteledi

#Kemal Kılıçdaroğlu#Diyarbakır#Gezi
Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisini erteledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’a yarın yapacağı geziyi hava muhalefeti nedeniyle erteledi.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemiz genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle, Diyarbakır ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Hiç kimse merak etmesin, Diyarbakırlı kardeşlerime sözüm söz, en kısa sürede orada olacağım” dedi.

KILIÇDAROĞLU AİLESİNİN İKİZ BEBEK SEVİNCİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez dede oldu. Kılıçdaroğlu’nun Oğlu Kerem’in eşi Mine Kılıçdaroğlu dün ikiz bebek dünyaya getirdi. Biri kız diğeri erkek ikizlere İpek ve Barış adı verildi. Kılıçdaroğlu da torunlarının doğumu üzerine sabah hastaneye giderek oğlu ve gelinini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun Duru adında bir torunu daha bulunuyor.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Diyarbakır#Gezi

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