Kılıçdaroğlu Diyanet İşleri Başkanı’nı eleştirdi: ‘Atatürk olmasaydı ezan okunmazdı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayasofya’nın cami statüsünde ibadete açıldığı gün yaptığı konuşmayla tepkilere neden olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında özetle şunları söyledi:

‘YETER Kİ SANDIĞI KOYSUNLAR’

“Hayatın çok zor olduğunu biliyoruz. Ama bunun geçici olduğunu bütün vatandaşlarımız düşünsün. Çünkü İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’yle bu sorunları nasıl ve kimlerle çözeceğimizi topluma umut vererek anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla kimse umutsuzluğa kapılmasın, önümüzdeki süreç parlak bir süreçtir, yeter ki sandığı koysunlar. Cesareti varsa sandığı koyar ve herkes boyunun ölçüsünü alır.

‘KAVALA 1001 GÜNDÜR İÇERİDE’

Osman Kavala 1001 gün oldu içerde. Üç kez tahliye edildi, her tahliyede bir suç icat edildi ve yeniden tutuklandı. Bunlar olmaz, devlete yakışmaz. Aynı dosyadan yeni bir suç uyduruyorsanız siz Osman Kavala’dan intikam alıyorsunuzdur. Tıpkı Selahattin (Demirtaş) Bey gibi. Müyesser Yıldız, Barış Pehlivan neden hapiste? Murat Ağırel ne yaptı, yolsuzlukları yazdı. Hülya Kılıç hapiste tutuluyor. İçeride yatan her arkadaşa selamlarımızı gönderiyoruz.

KÜRT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ, SÖZ

Birincisi yeni bir anayasa yapacağız. Parlamenter sistemi güçlendireceğiz. Adaletin güven vermesi lazım. İkinci hedef: Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. 40 yıldır bir Kürt sorunu tartışılıyor. 40 yıldır çözemediniz, biz çözeceğiz.

İNSAN ÜZÜLÜYOR GERÇEKTEN

O kişi bilmeli; Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı bugün o camilerin hiçbirisinde 5 vakit ezan okunmazdı. İnsan üzülüyor gerçekten. 1 Mart 1923’te Atatürk’ün yaptığı konuşmaya göre onarımı yapılan 126 cami ve mescit vardır. Siz kalkıyorsunuz bir kişiye asla yakışmayacak, hele bir din insanına asla yakışmayacak lanet sözcüğü kullanılır mı? Bu sözcüğü bir din adamının kullanması asla doğru değildir. Siz o koltuğu kirletiyorsunuz.

13 MADDEYE EVET DİYENLER

Neydi sorunlarımız: İşsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, liyakatsizlik, kayırmacılık. Bunları ortadan kaldırmak zorundayız. Kimlerle yapacağız? Dostlarımızla gerçekleştireceğiz. Dostlarımızla deyince o cenahta titreme meydana geldi. ‘Vay efendim, kim dostlarınız?’ Kim olacak, ortaya koyduğumuz 13 maddeye ‘Evet’ diyen herkes.” CHP Lideri, kurultayın ardından dün grup toplantısına gelirken partililer ayakta alkışladı.