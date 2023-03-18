Kılıçdaroğlu destek turunda

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, destek arayışı için partileri ziyaret turuna çıktı. Kılıçdaroğlu dün ilk olarak, BBP’den kopan isimler tarafından kurulan Milli Yol Partisi ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı Masa’ya getirmek istediği Bağımsız Türkiye Partisi’ni ziyaret etti.

‘EV SAHİBİNE SORACAKSINIZ’

Kılıçdaroğlu’nun bugün için planlanan HDP ziyareti ise “program yoğunluğu” gerekçesiyle ertelendi. Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretinin ertelenmesiyle ilgili soruya karşılık da, “Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız” dedi. HDP’den de, eş genel başkanlar deprem ve sel felaketinin vurduğu illerde olacağı için bugüne randevu verilemediği açıklaması geldi.

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Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile görüşmesinin ardından, “Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşlarıyla beraber en azından bir masanın etrafında bir araya geldik” dedi. Kılıdaroğlu, BTP Genel Başkanı Baş ile görüşmesinin ardından da “Güzel bir ev sahipliği yaptılar, çok teşekkür ediyorum” dedi. Baş da, “Çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Zaten kendileri siyasi tecrübe abidesi. Türkiye adına çok güzel günler göreceğimiz bir süreçte olacağız” diye konuştu.

TÜRKAN ELÇİ CHP’DE

Diyarbakır’da silahlı saldırıda ölen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi avukat Türkan Elçi CHP’ye katıldı. Kılıçdaroğlu’nun parti rozetini taktığı Türkan Elçi’nin CHP’den Diyarbakır milletvekili adayı olacağı konuşuluyor.