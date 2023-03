Kılıçdaroğlu: ‘Depremzede işçi ücretinden vergi almayın’

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte, depremden etkilenen illerden Malatya’da incelemelerde bulundu. Bir fabrikayı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, işinsanları ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, fabrikalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın özel bir çalışma yapmasının faydalı olacağını belirterek şunları söyledi:



“Çünkü işinsanlarının fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor, üretim yapmaları gerekiyor, ihracat yapmaları gerekiyor, milli gelirin artışına katkı vermeleri gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Bu endişelerini aktardılar, bunu buradan dillendiriyorum; kendilerine de söz verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder, kazandığımızda görecekler. Bu bölgede, deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, böyle bir avantajın sağlanması gerektiğini ifade ettim. Buradan da iktidara çağrı yapmak da benim görevim; biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz.



FAİZLER SİLİNMELİ



Kırsal kesimde ciddi sorunlar var, elde kalan bazı ürünler var, süt üreticilerinin ‘sütümüzü satamıyoruz, arzu ettiğimiz kadar alıcı bulamıyoruz’ diye bir sitemleri oldu. Et ve Süt Kurumu yetkililerine ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne buradan çağrı yapıyoruz; kayısı var elde, onları satın alsınlar. Et ve Süt Kurumu, süt üreticilerinden ellerindeki sütleri satın alsınlar. Dolayısıyla ‘sosyal devlet’ ise şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak? Bunların yapılması lazım. Yaraların bu bağlamda sarılması lazım, bir an önce sarılması lazım.”

NEBATİ’DEN YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu’nun vergilerle ilgili çağrısına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yanıt geldi. Nebati Twitter’dan şu mesajları paylaştı:



“Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz. Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim. Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz.”

KONTEYNER VE ÇADIRI OLAN SÖYLESİN BİZ ALACAĞIZ

Kılıçdaroğlu “Çadır sıkıntıları ve konteyner sıkıntıları var, dile getirildi. Kendilerine de söyledim, iş dünyasına da ifade ettim, buradan da ifade ediyorum; kim konteyner üretiyorsa ve ‘biz müşteri bulamıyoruz’ diyorsa, kim çadır üretiyor ve ‘biz çadırı satmak için müşteri bulamıyoruz’ diyorsa bize haber versinler, bana haber versinler, büyükşehir belediye başkanlarımıza haber versinler. Derhal konteynerleri ve çadırları alacağız ve deprem bölgesine bunları getireceğiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya’yı ziyaretinden sonra Kahramanmaraş’a geçerek geceyi çadırda geçirdi. Çadırdan FOX TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin olarak, “Çok önemli bir görev üstlendiğimin farkındayım, çok zor olduğunun da farkındayım. Ben şuna inanıyorum, kararlılıkla, azimle bütün tercihlerimizi halktan yana, ülkeden yana, vatandaşlardan yana yaparsak aşamayacağımız hiçbir sorun yok” diye konuştu. Kılıçdaroğlu adaylık sürecine ilişkin de “. Uzun nitelikli bir tartışma oldu, görüş birliği sağlandı. Bir yol haritası metni de hazırlandı. Aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olarak da benim ismim geçti. Kısa bir konuşma yaparak duygularımı ifade ettim aldığımızı” dedi. Kılıçdaroğlu adaylığını ailesinin nasıl karşıladığına ilişkin de “Evde çok fazla siyaset konuşan biri değilim. Oğlum, kızım kutladılar ‘inşallah başarılı olursunuz’ diye. Ben de ülkemiz için hayırlı olsun dedim” diye konuştu. (ANKARA)