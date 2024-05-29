Kılıçdaroğlu Demirtaş’ı ziyaret etti

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Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Türkiye siyasetini, komşularımızdaki gelişmeleri, dünya siyasetini konuştuk. Gençlerin yurtdışına gitmekteki kaygılarına ilişkin de konuştuk. Yeni bir siyaset diline ihtiyaç olduğunu dile getirdiler. Sivil siyasetin ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Dokunulmazlıklara dair Demirtaş’ın bir eleştirisi olmadı. Bu konuda herhangi bir görüşme olmadı. Zaten iki değerli arkadaşımız da benim siyaset konusunda ve Türkiye’de sorunların çözülme konusunda ne kadar samimi olduğumu biliyorlar.”