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Kılıçdaroğlu Demirtaş’ı ziyaret etti

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Demirtaş
Kılıçdaroğlu Demirtaş’ı ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 07:00

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani Davası’nda 42 yıllık hapis cezası verilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

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Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Türkiye siyasetini, komşularımızdaki gelişmeleri, dünya siyasetini konuştuk. Gençlerin yurtdışına gitmekteki kaygılarına ilişkin de konuştuk. Yeni bir siyaset diline ihtiyaç olduğunu dile getirdiler. Sivil siyasetin ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Dokunulmazlıklara dair Demirtaş’ın bir eleştirisi olmadı. Bu konuda herhangi bir görüşme olmadı. Zaten iki değerli arkadaşımız da benim siyaset konusunda ve Türkiye’de sorunların çözülme konusunda ne kadar samimi olduğumu biliyorlar.” 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Demirtaş

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