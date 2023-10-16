Kılıçdaroğlu: Delege sistemi kalkacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Kocaeli'de düzenlenen Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, parti tüzüğünde yapılması planlanan yeniliklere ilişkin şu bilgileri verdi:

ÜYE SINIRI KONULACAK

“Partide yenilenmeyi sağlayan hukuki metnimizin adına biz tüzük diyoruz. İnşallah kurultaydan 20 gün sonra tüzük kurultayını yapacağız. Bu kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi’nin aksayan bütün yönlerini mümkün olduğu kadar çözeceğiz. Bir çalışma yapılıyor. İl başkanlarından, ilçe başkanlarından, milletvekillerinden, sivil toplum örgütlerinden örnekler alarak sorunu çözmeye çalışacağız. Bu ülkenin nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkekse bir cinsiyet kotası getireceğiz. Cinsiyet kotasının yüzde 50 olması lazım. Yüzde 50'si kadın, yüzde 50 erkek olması lazım. Fermuar sistemi getireceğiz. Merkez Yönetim Kurulu’nun üye kabulüne sınır getireceğiz. ‘Bir ilden, bir ilçeden hemen 5 bin tane üye getirin MYK'dan geçirelim’, bunu kaldıracağız. Biz yapmıyoruz ama bunu tüzüğe yazacağız. Yüzde 1'i geçer, 2'si geçer, önemli insanlar Merkez Yönetim Kurulu kararıyla partiye üye olurlar. Bir yeri kontrol etmek için 5 bin kişiyi üye yapalım, kimsenin de haberi yok, bunu da kaldıracağız.

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MİLLETVEKİLLERİ 3 DÖNEM

3 dönemden sonra milletvekili olamayacak. Belediye meclis üyelikleri ve il genel meclis üyelikleri için meslek kotası getireceğiz. Belediye meclisinde bir veteriner hekim, yeminli mali müşavir, hukukçu olmalı. Avukat olmalı, mimar olmalı, kent plancısı olmalı. Danışma kurulunu 3 kez arka arkaya toplamayan il yönetimi düşmüş sayılacak. Kimse kusura bakmasın. Mahalle temsilciklerinde en az 1 kadın, 1 erkek olacak. Tek başına erkek olmayacak.

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Kılıçdaroğlu , toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu başkanlarla birlikte katıldı.

OYUNU DÜŞÜREN DÜŞECEK

Seçimlerde oyunu düşüren il kendiliğinden düşmüş olacak. 'Yükseltiyorsan tamam. Oyun düştüyse kardeşim kusura bakma. Ayrılın yeni yönetim gelsin' diyeceğiz. Delege sisteminden hepiniz şikâyet ediyorsunuz. Delege sistemini kaldıracağız. Delege sistemi çatışmalara yol açıyor. İç denetim mekanizması oluşturacağız. Tüzükte parti denetçileri olacak ve bunlar denetleyecekler.”

PARTİ ALEYHİNE KONUŞANA İHRAÇ

“Kongrelerimiz yapılıyor. Tartışmalar oluyor, gayet güzel. Ya biz demokrasiyiz zaten. Demokrasiyi getiren partiyiz. Farklı görüşler ortaya atılabilir ama kongre biter, seçimler biter el ele, omuz omuza sahaya çıkmak durumundayız. Kim kongrelerden sonra parti aleyhine konuşursa, partiyi televizyonlarda tartışır hale getirirse kimse kusura bakmasın onu partiden ayıracağım. Kimse kusura bakmasın. Çok açık, çok net söylüyorum.”

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TEZKEREDE ÇÖZEMEDİĞİMİZ BİR CÜMLE

“Önümüzdeki hafta parlamentoda bir tezkere görüşülecek. Tezkere, teröre karşı mücadele. Güzel... Teröre karşı hepimiz karşı çıkmak zorundayız. Çözemediğimiz bir cümle var; ‘Gerektiğinde yabancı askerlerin Türkiye’ye davet edilmesi’. Niçin? 30-35 yıl teröre karşı mücadele eden bizim Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz. Yabancı askerin bizim ülkemizde ne işi var?”