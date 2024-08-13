Kılıçdaroğlu: Delege gel derse düşünürüm

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“Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir” diyen Kılıçdaroğlu, bir aracıyla kendisine ulaşan Cumhurhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi talebini ise doğru bulmadığı için kabul etmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Doğrudan Erdoğan’dan gelen görüşme talebi yok. Ama olursa kabul etmeyeceğimi söyledim. Bu teklif birisi aracılığı ile geldi. Doğru bulmadım ve görüşmeyeceğimi ifade ettim” dedi.

MASA SÖZÜNÜ TUTMADI

Kılıçdaroğlu, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, 6’lı Masa’daki Cumhurbaşkanı adaylık süreciyle ilgili de, “Özel bir suçlama getirmek istemiyorum. Ama 6 lider beraber yola çıktıysa ve oy birliği ile karar alacağız diye konuştuysak, liderlerin sözlerini tutması gerekiyordu. Ama bu olmadı. Anketler kazanacağımızı söylüyordu. Ama süreç benim de düşünmediğim şekilde ciddi bir sürece uğradı. Çok büyük saldırılara muhatap oldum. Ama saldırılara karşı ‘Ne derseniz deyin biz buradayız’ mesajı vermek istedim. Benim kişisel kararımdı. Reklamcıların değil” dedi.

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NE DEMEK NORMALLEŞME?

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından gündeme gelen normalleşme tartışmalarına ilişkin de şöyle konuştu:

“Biz muhalefetiz. Ne demek normalleşme? Gerekirse masaya elinizi vuracaksınız. Biz gidip Erdoğan’a yalvardık mı? Emekliye ikramiyeyi mücadele ederek aldık. Biz gidip de Erdoğan’a ‘Beyefendi 3600 ek gösterge verir misiniz?’ diye ricada mı bulunduk? EYT’liler için ricada mı bulunduk? STK ayrı ana muhalefet partisi ayrıdır. Yasalar bizi muhalefet partisi olarak tanımlıyor. Neyin yumuşaması? Ülke ateş çemberinde değil mi? Buyrun bakın. Emekliye sorun ‘Geçinebiliyor mu?’ diye. İnsanın hakkını arama mücadelesi bir hak mücadelesidir. Bu mücadeleyi verirseniz siz siyasal olarak görevinizi yapmış olursunuz. Yaptıracaksın, siyaset budur. Rica ederek değil.”