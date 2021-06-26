Kılıçdaroğlu da canlı ihale yayını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş Belediyesi ortaklığında yaptırılan Avrupa’nın en büyük entegre katı atık yönetim tesislerinden Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin açılışına katıldı. Açılışta CHP İzmir milletvekilleri ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de yer aldı.

‘ZAMANI GELDİĞİNDE SORACAĞIZ’

İzmir’in mutlu insanların kenti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına şöyle seslendi: “Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. İhaleleri sosyal medyadan yayınlayacaksınız. Bizim düzen hakça bir düzen. Bu ülkeye güneş doğacak. Bütün bunların altyapısını oluşturuyoruz. Her şeyin yeri zamanı geldiğinde hukuk içinde hesabını soracağız. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim.”

‘SAYGIN BİR DEVLET İNŞA EDECEĞİZ’

Vatandaşın desteğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bütün bu çabaları millet ittifakı ile birlikte yapacağız. Beraber olacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Çiftçi üretecek, sanayici üretecek, Türkiye üretecek işsizlik son bulacak. Bölgesinde ve dünyasında saygın olan bir devleti inşa edeceğiz. Ahlaklı, düzgün siyaset, herkesin çalıştığı bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle birlikte Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan, Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’ni kurdelesini keserek hizmete açtı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Çiğli’de Tarım Geliştirme Merkezi’ni de gezdi ve girişine zeytin fidanı dikti.

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de, 30 Ekim depreminin mağdurlarıyla da buluşarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi´nin depremde yıkılan konutların yeniden yapılması için bulduğu uygun koşullu Dünya Bankası kredisinin 2 aydır Cumhurbaşkanı´nın onayını beklediğini söyleyerek, imzalanması çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretinde ilçeleri dolaşırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir milletvekili Atilla Sertel ve partililerle çay molası vererek vatandaşlarla sohbet etti.

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