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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 30 bin TL tazminat ödeyecek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kemal Kılıçdaroğlu#Tazminat Davası
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğana 30 bin TL tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM'deki grup toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu 23.03.2021 ve 30.03.2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğana 30 bin TL tazminat ödeyecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kemal Kılıçdaroğlu#Tazminat Davası

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