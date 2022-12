Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayı 6'lı masadan olursa artısı olabilir

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği 'Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun, 'Cumhurbaşkanı adayı 6'lı masadan bir lider olursa ne olur?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinde odaklanmak son derece yanlış. Asıl odaklanmamız gereken sistemdir. Bu sistemin değişmesi lazım, sistemi değiştirecek irade 6'lı masa. Bizi oluşturan da bu. Cumhurbaşkanı adayında tabii doğal olarak var olan hukuk sistemi içerisinde seçmek ve belirlemek zorundayız. Onun da nasıl birisi olması gerektiğini de zaten kamuoyuyla paylaştık. 6 liderden biri aday olursa; karar verilirse olur, dediğim gibi bu tamamen 6 liderin ortak kararına bağlı. Bu konuda hiç görüşülmedi, masada da görüşülmedi. Dolayısıyla görüşülmeyen bir konu hakkında benim düşüncemi ifade etmem doğru değil. 6 liderden birisi olursa ne olur? Zaten bütün tartışmaları da bilen birisi olur. Masadaki görüşleri, her partinin görüşünü vesaire bilen birisi olur ve dolayısıyla belki artısı da olabilir."

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayının 6 liderden birisi olması halinde partisinin genel başkanlığından istifa eder mi?' sorusuna ise, "Masada hiç görüşülmedi. Görüşüldüğü zaman onu parlamenter sisteme geçişin yol haritasında büyük bir olasılıkla belirleyeceğiz. O çerçevede o da aydınlığa kavuşmuş olacak" diye yanıt verdi.

'HALKA UMUT VERİYORUZ'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının gittiği her yerde kendisine sorulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Halka umut vermek gerekiyor mu? Evet, halka umut veriyoruz zaten. Neyin, nasıl çözüleceğini, hangi sorunların olduğunu gayet iyi biliyor, toplumun her kesimiyle iyi ilişki içindeyiz. Büyük bir anlamda siyasetçilerin gündeminde olmayan pek çok toplum kesimini siyasetin gündemine sorunlarıyla beraber taşıyan bir partiyiz. Biz kağıt toplayanlara da bir araya geldik. Apartman görevlileriyle de bir araya geldik. Taşeron işçilerle de bir araya geldik. EYT'lilerle de bir araya geldik. Emeklilerle bir araya geldik. Suriyeliler ile de bir araya geldik. Onların da Türkiye'de yaşadıkları sorunlar nedir? Onların ağzından dinlemek istedik. Onların da bize yönelik soruları vardı. Sizlerin sorduğu gibi onlara da yanıtları verdik. Dolayısıyla bu çerçeve içinde yol alıyoruz. 'Son 3 yılda daha iddialı konuşuyorsunuz' diyorlar. Evet, doğru daha iddialı konuşuyoruz. Çünkü iyi bir altyapı çalışması oluşturduk. Hem siyaset dünyasında, akademik dünyada neyi nasıl çözeceğimiz konusunda sadece eleştiri kültürü üzerinden değil, sorunların nasıl çözüleceği konusunda da elimizden gelen her türlü çabayı bir şekilde dillendirmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

'BİZ O AYAKLARA GELMEYECEĞİZ'

6 Nisan'a kadar yapılacak seçimin erken seçim olabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "6 Nisan'dan sonra yapıyorsanız, zaten hazirana ne kaldı. Erken seçim olmaz. Sizin elinizde. İstiyorsanız Meclis'i feshedersiniz, seçimi yaparsınız. Yani böylece bir kişinin TBMM'yi işlevsiz hale getirdiğini milletin görmesi lazım. Yapılan işin, yapılan düzenlemelerin, tek adam rejiminin demokrasi olmadığını, bütün milletin ve dünyanın görmesi lazım, o ortamı sağlayacağız Erdoğan'a. Siyasi mühendislikten kastettiğimiz bu; 'Efendim işte siz erken seçimden kaçtınız' diyecekler. Biz o ayaklara gelmeyeceğiz. Bizim görevimiz belli kardeşim" diye konuştu.

'GÜZEL BİR SOHBET OLDU'

Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası kararı çıktığı sırada yurt dışında olması ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesine dair fotoğrafta gergin göründüğüne ilişkin eleştirilere, "Saraçhane sürecinde ben malum yurt dışındaydım. Sosyal medyada galiba eleştirenler olmuş. Olur tabii, sonuçta Türkiye'de herkes bağımsız düşüncesini ifade eder. Buna saygı göstermek lazım. Suratımız asık değil aslında. Galiba biraz ciddi durmuşuz. Gayet güzel, gayet keyifli bir sohbetimiz oldu, sıcak bir sohbet oldu. Tabii sohbet sadece Türkiye bağlamında değildi. Pek çok alanda görüş alışverişinde bulunduk. Temel Bey’e de gittim bu süreçte. Hem geçmiş olsuna hem de Temel Bey ile oturduk uzun uzun Türkiye ile ilgili konuştuk. Dolayısı ile zaman zaman liderler bir araya geliyorlar, oturuyorlar" yanıtını verdi.

'HDP'NİN KAPATILMASI DEMOKRASİ AYIBIDIR'

Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılması davasına ilişkin de "Tarihimize baktığınızda da siyasi partilerin kapatılmasının ülkeye hiçbir yararın getirilmediğini ve farklı isimlerle aynı politikaların sürdürüldüğünü hepimiz görüyoruz. HDP'yi kendilerine destek olmaları için ikna etmeye çalışıyorlar. HDP buna yanaşmadığı için HDP'yi de bir şekli ile 'Acaba bir formül bulup kapatabilir miyiz?' diyorlar. Kapatılması bir demokrasi ayıbıdır, siyasi ayıptır dolayısı ile. 6 milyon insanın oy verdiği bir siyasi partiye herkesin bir şekli ile saygı duyması lazım" ifadelerini kullandı.