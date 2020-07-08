Kılıçdaroğlu, ‘çoklu baro’ için ‘bölücülük projesi’ dedi... ‘Paralel devlet de baro da olmaz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında şu mesajları verdi: “Devletin dini adalettir’ demişti Hazreti Ali. Eğer devletin dini adalet ise adaletin temeli de savunmadır. Şimdi baroları parçalıyorlar. Baroları parçalamak, çoklu baro adıyla yapılan hareket bir bölücülük projesidir. Paralel devlet olmaz evet, paralel baro da olmaz... Paralel vali de olmaz, paralel kaymakam olmaz, paralel tapu müdürü olmaz. Bir ilde bir vali vardır. Niye çoklu baro? Ayrıca sen merkezi hükümet olarak baroları denetleme hakkına da sahipsin. Yolsuzluk varsa binersin boynuna, usulsüzlük yapmışsa incelersin. ‘Hayır ben baroları böleceğim’ diyor.

100 YIL ÖNCE DE YAPILMIŞ

Yargıyı böldüler, medyayı böldüler, iş dünyasını böldüler, şimdi yargının en önemli ayaklarından birisi savunmayı da bölecekler. 100 yıl önce de böyle bir düzenleme yapılmış. İstanbul işgal edildiğinde, işgal güçlerinin ilk yaptıkları için baroları bölmek olmuş. Etnik ve dini esaslara göre bölüyorlar. Emperyal güçlerin o dönemde yapamadıklarını şimdi Erdoğan ve arkadaşları gerçekleştiriyor. Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemiş desem doğru değil. Bunlar emperyal güçlerden aldıkları talimatların gereğini yapıyorlar. Yani Erdoğan, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanlığını yapmaya devam ediyor.

HENDEK’TEKİ PATLAMA

Sakarya Hendek’te de büyük acı yaşandı. Bu fabrika sicili temiz olan bir fabrika değil. 11 yılda 4 ayrı patlama oluyor. İnsanlar yine hayatlarını kaybediyorlar. Şimdi arkadaşlarımız avukatlarla görüşüyorlar, bütün belgeleri topluyorlar. O vefat edenlerin içinde belki hiç kimse CHP’ye oy vermedi, ama ben onun siyasi tercihine bakmam.”