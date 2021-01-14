Kılıçdaroğlu çiftinden çocuklara tablet

Kılıçdaroğlu çiftinin çocuklara tablet hediye ettiği ziyarette ağırlıkla konuşulan konu ekonomi ve çocukların eğitimi oldu. Asgari ücretle bir kişinin ailesine bakmasının çok zor olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: “Apartman görevlilerinin sorunları ile ilgileniyoruz. Bir milyon kişi çalışıyor. Sizin en büyük sorununuz örgütlü değilsiniz.

DERNEK KURUN

Bir dernek gibi bir şey oluşturulursa birlikte çalışır, o zaman sesiniz daha gür çıkar, o zaman birlikte siyaset yaparız. Markette, sokakta, kahvede sorun var. Her yerde sorun var. Oysa siyasetin görevi bu çocuklara güzel bir gelecek bırakmak. Okusunlar, çalışsınlar iyi yerlere gelsin. Hepimizin ortak arzusu bu. Bu şartlarda zor. Bu yıl çocuklar için kayıp yıl oldu.”

Apartman görevlisi Hüsamettin Büke ise “Eskiden babam asgari ücret alırdı ama beş kişilik ailesine bakabilirdi. 20 lira ile pazara giderdik, şimdi mümkün değil. Asgari ücretle bir aileyi geçindirmek mümkün değil. Pandemi sürecinde asgari ücret vermek istemeyen binalar, kapıcı dairelerini kiraya verebiliyor, çıkın diyorlar. Sigortası yatmayanlar var” diye konuştu.