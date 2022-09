Kılıçdaroğlu: CHP’ye sempati duymayanlar var, doğrudur

Haberin Devamı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Adıyaman ve Malatya’da ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Adıyaman Besni'ye bağlı Şambayat beldesine giden Kılıçdaroğlu, daha sonra da Gölbaşı ilçesinde yaşayanlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç ve Veli Ağbaba ile Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de eşlik ettiği ziyarette, siyasetin toplumu ayrıştırmak için değil kucaklamak için yapıldığını belirterek, “Siyaset zenginleştirilmek için yapılmaz, siyaset vatandaş zenginleşsin diye yapılır. Siyaset halka hesap vermektir. Halka hesap vermeyen siyaset, karanlık odaklara hizmet verir demektir” dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

6’LI MASA LİDERLERİ OLARAK BİR ARADAYIZ

“Bizler 6'lı masanın liderleri olarak Türkiye'yi huzura kavuşturmak istiyoruz, Türkiye'yi büyütmek istiyoruz, Türkiye için çalışmak istiyoruz. 6 lider bir aradayız, beraberiz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Türkiye'de herkes kucaklaşacak.

YANLIŞLARIMIZLA YÜZLEŞİYORUZ

Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempati duymayanlar var, doğrudur. Eksiğimiz var, doğrudur. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz. Eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Kucaklaştırmayı getirmek istiyoruz. Herkesin karnı doysun istiyoruz. Her evde bereket olsun diyoruz. Her ailede huzur olsun diyoruz. Bunun mücadelesini yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her ailenin asgari bir gelir güvencesi olsun. Hiçbir ailede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her evde huzur olsun, her evde bereket olsun, bunun mücadelesini yapıyoruz ve yapacağız.

ÇİFTÇİLERE BEDAVA ELEKTRİK

Sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimiz zaman, 1 hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan veya kredi kooperatifinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz.” Adıyaman'ın ardından Malatya'da CHP İl Başkanlığı yeni binasının açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Elazığ'a geçti. Öte yandan Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyareti öncesi kentteki reklam panolarına asılan afişlere ilişkin Twitter'dan özetle “Batsın bu diliniz! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu” açıklaması yaptı.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE İKRAMİYE SÖZÜ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Gaziler Günü” nedeniyle sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Atatürk’e ‘Gazi’ unvanı ve ‘Mareşal’ rütbesi verilmesinin yıldönümünde, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakârlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor; Bir kez daha söylüyorum; 18 Mart Şehitler Günü’nde şehit yakınlarına ve 19 Eylül Gaziler Günü’nde malul gazilere birer maaş ikramiye verilmesini sağlayacağız." ANKARA