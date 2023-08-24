 Kılıçdaroğlu, CHP’li kadınlarla: Erkekler biraz geriden geliyor

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Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bugün çağdaş birçok ülkeden çok önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığını belirterek, “Ancak kadınlar seçilme hakkına sahip olduğu günden bu yana parlamentoda arzu ettiğimiz ölçüde temsil edildi mi? Burada kadının biraz direnci ve mücadelesi önemli. Evet, bu haklar verildi ama parlamento temsili konusunda sıkıntılar var” dedi. Kadınları örgütlemek gerektiğini belirterek, bu örgütlü gücün önünde hiçbir gücün duramayacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Kadının sezgisini de gücünü de biliyorum. Erkeğe göre sorunları da çözümleri de daha erken kavrayabiliyorsunuz. Erkekler biraz geriden geliyor. Bu yaradılıştaki en güçlü yanlarınızdan biri” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

ÇÖZÜMÜN ADRESİ SİYASET

“Bugün 3 milyona yakın kadın okuma yazma bilmiyorsa bu siyaset kurumunun, devleti yönetenlerin ayıbıdır. Sorunların çözüm adresi siyaset kurumudur. Siyaset kurumu kadınların sorunlarını ne kadar çözebiliyor? 21 yıldır ülkeyi tek başına yöneten iktidar neden bu sorunları çözmedi, kadınların hakkını teslim etmedi bugüne kadar? Adalet ve ahlak anlayışı olmayan bir iktidar sorunları çözebilir mi? 21 yıldır sorunlar yumağı içindeki insanlar gelecek endişesi taşıyorsa o zaman torup düşünmemiz gerekiyor. Sadece düşünmek mi, hayır, tek tek evleri gezip sorunları da çözümleri de anlatmamız gerekiyor. Kadınların sezgi gücü çok daha güçlüdür, toplayın erkekleri de, onlara da anlatın.”

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BEKA SORUNU BUDUR

Seçimin tek başına bir iktidara meşruiyet kazandırmayacağını da savunarak, buna da, 12 Eylül anayasasının oylama sonucunu örnek gösteren Kılıçdaroğlu, “O yıllarda kamu görevlisiydim, hayır diyenlerden biri de bendim. Salt halkın oyunu aldı diye meşru kabul edilmez. Toplumun bilinçli, aldanmayan kesiminin seni kabul etmesi lazım. Benim duygularımı, inancımı, kimliğimi sömürerek onun üzerine saltanat kuruyorsan o sana meşruiyet kazandırmaz. Siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyetini kaybetmesi, beka sorunu budur işte” dedi. Kılıçdaroğlu, ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan her kararı gözden geçirip yasalara uygunluğuna bakacaklarını, aykırılık olanları Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini de söyledi.

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‘EKONOMİ MASASI’NI SAHAYA SÜRÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin etkin isimlerinden oluşturduğu “ekonomi masası”nı sahaya sürüyor. Parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan masa, il il dolaşıp ekonominin fotoğrafını çekip çözüm önerileri ortaya koyacak.

İL İL DOLAŞACAKLAR

Geçtiğimiz dönem 44 il ziyareti gerçekleştirip 40 bin kilometre yol yapan masanın bu dönem daha çok il ziyareti planladığı belirtildi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında 25 kişilik masanın ziyaretlerinde sektörel toplantılara da yer verme kararı alınırken, Türkiye genelinde gıda, tarım, tekstil, konut gibi sıkıntılı sektörlere ilişkin daimikomisyonlar kurulacağı da bildirildi. Masanın çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, “İllerin ticaret ve sanayi odaları, işinsanları, sanayiciler, dernekler, organize sanayi bölgeleri yöneticileri, emek örgütleri, esnaf ve çiftçi örgütleri, meslek odaları, ticaret borsası yöneticileri ve STK temsilcileri ile kapsamlı toplantılar yapacak masa, hem il ölçekli hem Türkiye ölçekli kapsamlı raporlar hazırlayacak, çözüm önerileri geliştirecek” denildi.

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Ayrıca oluşturulan “Deprem Bölgesi Ekonomisini İzleme ve Çözüm Komitesi” ile de deprem bölgesine yoğunlaşılacak.

DİSK HEYETİNİ KABUL ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devrimci İşçi Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmede DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar da yer aldı. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.