Kılıçdaroğlu CHP Vizyon Belgesi'ni açıkladı... AK Parti'den yabancı danışman tepkisi

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen CHP'nin vizyon toplantısı birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları ABD'li Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akciğit, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısına online katıldı. Bu durum sosyal medyada tepki çekti.

TUNÇ: ACZİYETİN GÖSTERGESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: "Sn. Kılıçdaroğlu'nun milletimize vaadettiği Türkiye'den kareler... Ülkesinin değerlerinden uzak, milletimize yabancı bir şahsın vizyon olarak sunulması siyaseten tükenilmişliğin, acziyetin göstergesidir.

Kendi milletini yetersiz gören,umudunu yabancılarda arayan zihniyetten ülkemize ve milletimize hayır gelmez. Muhalefet umudunu yabancılarda arayadursun, biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde #TürkiyeYüzyılı için milletimizle birlikte Durmak yok, yola devam! diyoruz."

ÖZALAN: VİZYON DİYE MİLLETE YUTTURMAYA ÇALIŞTI

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "Toplantıya gelmeye bile tenezzül etmeyen Amerikalı Jeremy Rifkin'in Başdanışman yapılması, CHP ve ortaklarının vizyonunu gösteriyor. Böyle eziklik, böyle teslimiyetçilik, böyle çapsızlık Türkiye tarihinde görülmemiştir.

CHP ve ortakları, bugün mandacılığı vizyon diye millete yutturmaya çalıştı. Bunlar, bu ülke için en büyük felakettir."

ÇELEBİ ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: "Amerikalı Danışman zahmet edip Türkiye’ye bile gelmemiş, vizyon belgesi açıklıyor!

“Hangi istiklâl vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.

BİRPINAR: SİYASİ PARTİLERE YABANCI SINIRLAMASI GETİRİLMELİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar: "Uzaktan eğitim veren online danışmanlarla sunulan vizyon belgesi belgeselden öteye geçemez. Siyasi partilerin kadrolarına futbolda olduğu gibi yabancı sınırlaması getirilmeli"

KILIÇDAROĞLU, CHP VİZYON BELGESİNİ AÇIKLADI

İstanbul'da düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' tanıtım toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu mesajları verdi:



TÜRKİYE’DE GERÇEK BİR DEMOKRASİYİ İLAN EDECEĞİZ



Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında Türkiye’nin kökten bir değişime ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Bu siyaset üstü güç birliği sizlerle çalışınca tamamlanacak. Siyasal birlikteliğimiz var. 6’lı masa. Türkiye için bir araya gelen, kalbi Türkiye için atan 6 vatansever liderin masası var. Bu insanların en büyük motivasyonu alacakları oylarda değil, ülke söz konusu olunca ideolojik farklılıklar teferruattır dememiz, bu masanın en büyük gücüdür. Her türlü kara propagandaya rağmen kenetlenen 6 lideriz biz. Türkiye’de gerçek bir demokrasiyi inşa edeceğiz. Anayasamız hazır, ekiplerimiz, kadrolarımız ortak program için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.



İLK ADIM HALKIMIZA NEFES ALDIRMAK; İLK 3 YILDA 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM GELECEK



Kılıçdaroğlu, "Hızlı çözümlerimiz hazır, ilk adım halkımıza nefes aldırmak, sonra kalıcı refahı sağlayacağız. Uluslararası temaslarda toplamda 5 trilyon 461 milyar dolarlık fon yöneten yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonlarıyla verimli toplantılar yaptım. Aralarında tefeci yoktu, kara para sahipleri yoktu. Dijital teknoloji vardı, yapay zeka vardı, makine öğrenimi, yeşil enerji gibi önemli sektörlere büyük yatırımlar yapan kurumlar vardı. İktidarımızın ilk 3 yılında, en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek. Ben bu parayı kesinlikle getireceğim. Dünyanın her yerinde bağımsız, çok büyük varlık fonları var. İktidarımızın ilk 3 yılında onlardan da en az 75 milyar dolar yatırım alacağız. Yeri yurdu, kaynağı belli, temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz. Özellikle hedefimiz Avrupa’nın ve uzak doğunun emekli fonları olacak. Türkiye büyük kaynaklara ve potansiyele sahiptir. Bay Kemal çetelerle ve yolsuzluk yapanlarla mücadele etme sözü verdi. Ben kirli sermayenin adamı olmam. 418 milyar doları borçları olarak onların defterlerine yazdım. Neden aracılarla haber gönderiyorlar? Kuruş kuruş, dünyanın neresinde neyiniz varsa hepsini biliyorum. Bu parayı hukuk içinde sizden alacağım" dedi.



Kılıçdaroğlu, devletin maaş alanlara en az 300 milyar dolar borcu olduğunu ve bu borcu ödemeye geleceklerini söyledi.



"KALICI REFAHA ULAŞACAĞIZ"



Kılıçdaroğlu, "Bir, güven ortamı yaratarak yatırımı çekeceğiz. İki, temiz yönetimle halktan çalınanları halka iade edeceğiz. Üç, akılcı yönetimle Türkiye’yi hızla krizden çıkaracağız. Bunları yapacağız ama yetmez. Halkımızı zenginleştireceğiz. Kalıcı refaha ulaşacağız. Vizyonumuz, yol haritamız, projemiz hazır. Tüm bu projelerimizin Türkiye’nin ikinci yüzyılını inşa etme başlığı altında birleştirdim. Halkımızı kalıcı zenginliğe ulaştıracak projemizi 5 kolona ayırdım. Çok sayıda somut proje üzerinde çalıştık. Geri kalanı önümüzdeki günlerde teker teker anlatacağım" dedi.



"5 KOLONDA PROJELER"



Kemal Kılıçdaroğlu, "Birincisi, endüstriyel dönüşümü gerçekleştirme kolonu. Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü artırarak topyekün kalkınmayı sağlayacağız. Tüm Türkiye’yi kapsayacak bir üretim, ticaret ve finans ağı oluşturacağız. 50 ili kapsayan 8 bölgede özel ekonomi bölgeleri oluşturacağız. Esnek, kendine özel mevzuata tabi inovasyon odaklı özel ekonomi bölgeleri olacak. Türkiye genelinde bir üretim ve ihracat hareketi başlatacağız. Limanlar, tersaneler, tarım bölgeleri ve dijital yatırım bölgeleri var. Tüm Türkiye üretecek. Başta İstanbul olmak üzere, metropollere yığılan nüfus içi boşaltılan Anadolu’da istihdam imkanı bulacak. Marmara ve Ege Bölgesi’nden tersine göç teşvik edilecek" dedi.



Kılıçdaroğlu, "İkinci kolon, iş gücü dönüşümü. Bu kalkınmayı gerçekleştirmek için eğitimde fırsat eşitliğine ve üniversitelerimizin bilgi üretmesine yüksek yetenek inşasına ve köklü değişimi gerçekleştirecek nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Üçüncü kolon, enerji. Dünyanın içinde bulunduğu enerji krizi derinleşiyor. Enerjide bağımsızlığımızı sağlamak önceliğimiz olacak. Birincisi, temiz enerjiye yatırım yapmak. İkincisi de Akdeniz Havzasındaki avantajlı konumumuzu kullanmak. Petrolün nerede olacağını tayin edemeyiz ama çipin nerede üretileceğine biz karar verebiliriz. 21’İnci yüzyılın en önemli yarış alanı çip üretimidir. Enerji krizi tek global kriz değil. Gıda krizi var" diye konuştu.



"KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİMİZİ 20 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"



Kılıçdaroğlu, "Dördüncü kolon, gıda bolluğu ve bereketi. Aç çocuklarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremeyiz. Milletimizin en büyük zenginliklerinden biri bereketli topraklarımız. Bizi buğdaya da nohuta da dışa bağımlı hale getirdi. Artık egemenliğimizi kısıtlayan bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzenin nasıl değiştiğine 85 milyon da dünya da tanık olacak. Türkiye tarım ve hayvancılıkta bölgenin en güçlü ülkesi haline getireceğiz. İhracat devi olacağız. Ekilmedik toprak kalmayacak. Süt üreten de et üreten de kazanacak. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek. Beşinci kolon, istihdam artışı. Bu bölgelerde ilk etapta 3 buçuk milyon kişi istihdama edilecek. 5 yıl içinde 13 milyon 500 bin kişi sürdürülebilir iş edinme programlarına dahil edilecek. Kişi başına düşen milli gelirimizi 20 bin doların üzerine çıkaracağız" şeklinde konuştu.



"SİYASET ÜSTÜ LİYAKATLİ KADROLAR BİR ARADA ÇALIŞACAK"



Kılıçdaroğlu, "Emeğin değeri artacak, temiz yönetim ve güçlü sosyal devletle hem gelir hem de fırsat eşitliği sağlanacak. Demokrasiyi inşa edeceğiz. Türkiye kral değil, kural istiyor. Kurallı ekonomiyi getireceğiz. Siyasette, siyaset üstü liyakatli kadrolar bir arada çalışacak. Bu toplantıda zaten vurgulamak istediğimiz öz bu. Siyasette, siyaset üstü liyakatli kadrolar bir arada çalışacak. Çalışma prensipleri asla sıcak siyasetin ajandasına kurban edilmeyecek. Gelen iktidarlar ekonomi, sanayi, kendi siyasal ajandalarına göre manipüle edemeyecekler. Bağımsız kalması gereken kurumlar bağımsız kalacak. İnşa edeceğimiz büyük güç birliği kalıcı sisteme dönüşecek. Kuracağımız sistem devletin rasyonel yönetilmesi gereken can damarlarını koruyacak. Sistem güçlendikçe ülke artık sürekli yapısal krizlerle karşı kaşıya kalmayacak" ifadelerini kullandı.



"ZENGİNLİK TABANA YAYILACAK"



Kılıçdaroğlu, "Vizyonda, yeni sanayi devriminin tam merkezinde olacağız. Alt yapıyı kurguladık, planımız, projelerimiz ve insan kaynağımız hazır. Endüstriyel alt yapıyı dönüştüreceğiz. Vizyonumuzu hayata geçireceğiz. Böyle Türkiye kalkınacak. Bu zenginlik tabana yayılacak, halk zenginleşecek. Güçlü sosyal devlet ile cumhuriyetin ikinci yüzyılında halkımızı hak ettiği refaha ulaştıracağız. Zengini zenginleştiren, fakiri fakirleştiren düzenin sonuna geldik. Yapılacak tek bir şey kaldı. Kazanmak. Başaracağız ve kazanacağız" dedi.



6’LI MASA ÇOĞUNLUĞU ALACAK



Kılıçdaroğlu, "6’lı masa hem Cumhurbaşkanlığını hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu alacak. Biz halkın sesiyiz, hakkın mücadelesini veriyoruz, adalet istiyoruz. Önümüzde aylar sürecek uzun mücadeleler var. Sonunda hak galip gelecek. Halkın sesi Hakk’ın sesidir. Lamı cimi yok bu zorba gidecek. Halktan çaldıkları her şey halka dönecek, zafer bizim olacak. Doğrul milletim, asla başını eğme. Ayağa kalkın kadınlar, gençler, çocuklar. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu ülkeye hak, hukuk ve adalet mutlaka gelecek. Söz veriyorum bu ülke küllerinden yeniden doğacak. Söz veriyorum Atatürk’ün vizyonunu hayata geçireceğiz. Yaşama sevincini geri alacağız. İktidara geliyoruz. En ufak endişeniz olmasın. Ey dünya Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Türkiye mülteci kampın olmayacak. Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya. Türkiye bir yıldız gibi parlayacak. Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, vizyon belgesini açıklamadan önce birçok isim de konuşma ve sunum yaptı.



Toplantıya ABD’den canlı yayınla bağlanan Jeremy Rifkin, Kılıçdaroğlu ve ekibiyle çalışacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, yeşil enerjiyle ilgili sunum yaptı. Rifkin’in ardından konuşan Faik Öztrak ise, Cumhurbaşkanlığı makamını Çankaya Köşkü’ne taşıyacaklarını ifade etti. Refet Gürkaynak da, enflasyonla ilgili sunum yaptı. Ufuk Akçiğit ise, istihdamla ilgili görüşlerini paylaştı. Selin Sayek Böke de, bilimle siyaset köprüsü kurmaya geldiklerini, toplumun tüm kesimlerinin hep beraber zenginleşeceğini ifade etti. Böke, üretimde dönüşüme de vurgu yaparak "Geldiğimiz kamuda temiz ihale dönemi yaşanacak. YÖK’ü kaldıracağız. Boğaziçi’ni, tüm üniversitelerin hep birlikte özgürleştireceğiz. Barış imzacısı akademisyenleri yeniden öğrencileriyle, yeniden üniversiteyle buluşturacağız" dedi.