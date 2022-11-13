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Kılıçdaroğlu: ‘CHP halkın partisi oldu’

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#İyi Parti
Kılıçdaroğlu: ‘CHP halkın partisi oldu’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 07:00

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak dünya kadar eksiğimiz oldu, yanlışımız da oldu. Ama size rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Son 10 yılda siyasal partiler arasında en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Halkın partisi olmuştur” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere Bursa’daydı. İlk olarak TR Düşünce Kulübü’nün düzenlediği söyleşiye katılan Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi: “Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyasetin özü halka hesap vermektir. Yapmışsın yol, köprü başımın üstüne. ‘Kaça yaptın’ diye, ‘Kaça mal ettin sen bunu?’ diye soruyorsun. Cevabını almak zorundayım. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak eksikliklerimiz oldu mu? Dünya kadar yanlış oldu mu? Dünya kadar eksiğimiz oldu, yanlışımız da oldu. Her şeyimiz oldu ama size rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Son 10 yılda siyasal partiler arasında en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Halkın partisi olmuştur.

Kılıçdaroğlu: ‘CHP halkın partisi oldu’

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlu Mert Karalar ile Betül Özen’in nikâh şahidi oldu.

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6 LİDER BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Kutuplaştırıyorlar, buradan çıkmak zorundayız. Kutuplaşmayacağız. Kavga etmeyeceğiz. Beraberiz, 6 lider beraberiz, birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız, kaybetmek yok bizim kitabımızda. Kazanmak var, kazanmak. Görüşlerimiz farklı olabilir. Belki şu soru gelebilir aklınıza; Neden cumhurbaşkanı adayınızı hemen belirlemiyorsunuz diye. Önce bir hükümet programının ortaya çıkması lazım. ” Kılıçdaroğlu, daha sonra Adana’da Çukurova Belediyesi’nin temel atma ve toplu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu’na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Törenin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlu Mert Karalar ile Betül Özen’in düğün törenine katılan Kılıçdaroğlu ve Akşener, çiftin nikâh şahitliğini yaptı.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#İyi Parti

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