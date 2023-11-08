Kılıçdaroğlu çekilmeme nedenlerini anlattı... "Bu tweet çok ağrıma gitti

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CHP'de 13 yıllık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesi yaşananlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Özel'in elini kaldırarak genel başkanlığını ilan edeceğini ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu belirtilen bir hesaptan atılan tweet ve kurultaydaki bir üyenin sözleri üzerine kararından vazgeçtiğini söyledi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Evet, ikinci tura katılmama yönünde bir kararım oldu. Divan Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile bu konuyu bir odada görüştük. ‘Özgür Beyi de çağırsın, ben elini de kaldırayım' dedim. Fakat daha genel kurul salonuna gitmeden @ekremedit diye bir twitter hesabı var galiba. O hesapta farklı bir dille sanki bunu bir talimatla yapıyormuşum gibi tweet atıldı. Bu tweet hesabının Ekrem Beye yakın olduğu söylendi.

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"BU TWEET ÇOK AĞRIMA GİTTİ"

Bu tweet çok ağırıma gitti. Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti. Sonra gittim oraya tabi bunu diğer arkadaşlar da okumuşlar. Orada ‘Gitmeyin, adaylıktan vazgeçmeyin' diye bağıranlar oldu.

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Onların hepsi çok önemli değil de önemli olan orada bir depremzede muhtar ağlayarak ‘Adaylıktan çekilirsen ben de çocuklarım da hakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Öyle deyince de tabi akan sular duruyor yani. Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de ‘Ben hakkımı helal etmem' diyen muhtar.