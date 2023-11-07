Kılıçdaroğlu çekilecekti, ekibi engelledi... Özgür Özel anlattı: O odada neler yaşandı?

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Birinci tur sonrası Kılıçdaroğlu'nun bir odada yakın kurmayları ve danışmanlarıyla konuştuğu ana dair görüntüler siyasetin gündemine damga vurmuştu. O odada yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, ilk tur oylamanın ardından bazı yakın kurmaylarıyla telefon trafiği gerçekleştirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler 'çekilmenin' doğru olacağını belirtti. O da bu öneriyi mantıklı buldu ve çekilmek üzere kurultay salonuna geri geldi. Salonda kendine ayrılan odada yakın ekibiyle değerlendirme yaptığı sırada, gazeteci-yazar ve aynı zamanda ‘danışmanı’ olan İmambakır Üküş, eski Samsun Milletvekili Kemal Zeybek’in de bulunduğu üç kişi odaya girerek Kılıçdaroğlu’nun çekilmesine karşı çıktı. Tartışmaya tanıklık eden bir isim, “Biz bir karar veriyoruz. Lüften dışarı çıkın. Yetki bizde. Genel Başkan bir MYK ile konuşsun” denildiği halde partide ‘resmi görevi olmayan’ üç kişinin odadakilere, “Partiyi siz bitirdiniz” diyerek tepki gösterdiğini anlattı.

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ÖZGÜR ÖZEL'İN ELİNİ KALDIRACAKTI

Kılıçdaroğlu’nun seslerin yükselmesi üzerine, “Arkadaşlar ben de insanım, ben de yoruldum. Aldığım oy ortada. Yapmayın. Karışmayın” diyerek isyan ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, “Kemal Bey çekilmek üzere gelmişti. Özgür Bey’in elini kaldıracaktı. Ancak bu arada oylama başlamıştı. Çekilmek için süre kaçınca çekilmedi” yorumunu yaptı.

Konuyla ilgili Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, o anları şu sözlerle anlattı:

Kemal Bey etrafındakilere "Özgür partimizin evladı, partimiz ona emanet" demiş ve salona doğru yola çıkmış. Bana Ekrem Bey'den telefon geldi, "Genel başkan elini kaldıracak gel" dedi. Gittik, odada oturuyorum. Odada genel başkanın kurmayları vardı. Tartışma vardı, ben gelince kesildi. Genel Başkan yaklaşınca karşılamak için ayağa kalktım, "Biz karşılayalım" dediler. "Herhalde konuşacakları vardır" dedim. Elimi kaldırmaya gelmesini bekliyorum. Birlikte sahneye çıkacağız diye bilgilendirdiler beni. Odada İmamoğlu da var. Divan başkanının odasıymış orası.

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'PARTİYİ BUNLARA BIRAKAMAZSIN'



Kemal Bey, büyük bir ekiple geldi, odanın kapısında durdular. Girmeyip, ileride bir odaya girdiler. Öyle olunca şaşırdım. Beni o odaya çağırdılar. Odada 40-50 kişi var. Genel başkanla el sıkıştım, hatır sordu. Bağrışma başladı. "Seçimi alacağız. Bizi böyle bırakamazsın" diye. Sonra danışmanını (İmambakır Üküş'ü kastediyor) görünce Ekrem Bey'e "Çıkıyorum" dedim. "Haklısın" dedi. "Partiyi bunlara bırakamazsın” gibi bir laf duyunca, baktım ki iş kötüye gidebilir. Duymamam gereken şeyler duyuyorum. İçlerinde birlikte devam etmemiz gerekecek arkadaşlar var.

Kemal Bey'i göremiyordum. Kuşatmışlardı, birlikte ona doğru hamle yaptılar. El sıkıştık, çekildim. Kenarda duranlar sardı Kemal Bey'i. Devam kararı almışlar.