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Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak? Selvi son kulis bilgilerini paylaştı

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Ankara
Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak Selvi son kulis bilgilerini paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 09:25

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs seçiminin ardından oluşturduğu yol haritasına dair kulis bilgileri CNN TÜRK'teki Akıl Çemberi programında paylaştı.

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CHP'de başlayan liderlik tartışmalarının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi sağlam limana götürmek kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin" açıklamasını yaptı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, CNN TÜRK'te Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Akıl Çemberi programında CHP'deki genel başkanlık tartışmalarına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritasına ilişkin kulis bilgisi paylaştı.

"İSTANBUL'U YENİDEN KAZANIRSAK 28 MAYIS'TAKİ BAŞARISIZLIK UNUTULUR"

Kılıçdaroğlu'nun yol haritası olduğunu vurgulayan Selvi "Bunu da 28 Mayıs'tan sonra oluşturdu. Bir liderin böyle bir kargaşa içinde partisi ortada bırakıp gitmek kadar yanlış bir şey olmaz. Parti lideri partisini delegeye götürüyor. Kılıçdaroğlu'nun burada yanlış yaptığı bir yanlış yoktur. Kılıçdaroğlu 'Partiyi kurulaya götürüp güven tazeliyim ve sonra da yerel seçime girelim. İSTANBUL, Ankara başta olmak üzere 11 büyükşehri koruyalım. İstanbul'u yeniden kazanırsak 28 Mayıs'taki başarısızlık unutulur. Bizim bir başarıya ihtiyacımız var ve bunu elde etmiş oluruz' diyor" dedi.

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'ERKEN SEÇİM' STRATEJİSİ

Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim baskısı' stratejisini kulis bilgisi olarak paylaşan Selvi "Kılıçdaroğlu eğer yerel seçimde beklediği başarıyı elde edebilirse erken seçim kampanyasını başlatacak. Erken seçim üzerinden kendi sahasındaki tartışmaları, kavgaları, mücadeleleri iktidarın sahasına taşımak isteyecek. Erken seçim gündeme geldiği andan itibaren milletvekilleri çok uyumlu davranırlar. Erken seçim olacaksa milletvekili olmak isteyenler de genel başkanla kavgaya girmezler. Eldeki hesap çarşıya uymazsa ortalık toz duman olur" ifadelerini kullandı. 

 

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Ankara

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