Kılıçdaroğlu: Bunca sığınmacıyı bu topraklar kabul edemez

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Afganistan ve olası göçler konusunu değerlendiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili halkım, selden mağdur olan insanlarımızın yanında olabilmek için belediye başkanlarımızla birlikte bölgedeydik. Maalesef ülkece canımızın derdine düştüğümüz bu günlerde, bir de önümüzde Afganistan ve olası göçler konusu var ve bunu başka bir zamana öteleme lüksümüz yok! Tüm gelişmeleri sürekli sizlerle paylaşacağımın sözünü vermiştim, öyle de yapmaya devam edeceğim. Erdoğan bugün ‘Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız’ demiş. Erdoğan, sana soruyorum: 2.400 km ötedeki sığınmacı nasıl bizi tehdit ediyor? Hani hükümetin sınırlarımıza hâkimdi? Yoksa değil mi? Olmadığını ve kasten oldurmadığını biliyoruz. Çünkü her gün düzensiz yeni sığınmacılarla karşı karşıya kalıyoruz. Sonra da senin anlattıklarınla.

MHP SES ÇIKARMAYACAK MI?

Bahçeli’nin ise hiç sesinin çıkmaması sığınmacıları kabul ettiğinin itirafıdır. Erdoğan’ın her söylediğini emir komuta zinciri içinde yerine getiriyor, sonra da ‘En milliyetçi benim’ diye geçiniyor. Son olarak MHP’ye gönül vermiş, vatansever insanlarımıza seslenmek istiyorum: Bu olanları ülkemize reva gören MHP yönetimine ses çıkarmayacak mısınız?”

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